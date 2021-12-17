Moda öğrencilerinden kumaşın tarihine yolculuk

SUBÜ Ferizli MYO Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi Programı öğrencileri, Bursa’yı ziyaret ederek Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ve Koza Han’da kumaşın tarihine bir yolculuk gerçekleştirdiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi Programı 2’nci sınıf öğrencileri, bölüm akademisyenleri refakatinde Türkiye’nin önemli tekstil şehirlerinden Bursa’da bulunan Merinos Tekstil Sanayi Müzesi ve Göç Tarihi Müzesi’ni gezdi. 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı gerçekleştirilen Merinos Fabrikası, 2004 yılında kapatılarak müze haline getirilmiş ve 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açmıştı. Öğrenciler, 4 ana bölümden oluşan müzede kirli yün yapağının hangi aşamalardan geçerek yünlü kumaşlara dönüştüğünü öğrenirken; Göç Tarihi Müzesi’nde ise Bursa’nın kuruluş öyküsünü hazırlanan tanıtıcı filmlerle izleme ve dinleme olanağına kavuştular. Müze ziyaretlerinin ardından 15. yüzyıl sonlarında bölgeye gelen ipek kozası tüccarlarının konaklaması için inşa edilen Koza Han’ı gezerek kumaş, yardımcı malzeme ve aksesuarları yerinde incelediler.

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