Sapanca Gölü’nde 1 yılda sevindiren değişim Sapanca gölü 1 yılda 1 metre 19 santim yükseldi Geçen sene 30.43 metre olan su seviyesi 31.62 olarak ölçüldü

Son 1 yıl içerisinde Sapanca Gölü’nü besleyen kaynaklar sürekli takip edilerek göl çevresindeki her etken SASKİ tarafından denetlendi. Olumsuzluklara anında müdahale edilmesi ve numuneler üzerinden sürekli yapılan analizler güzel sonuçlar verdi. Aralık 2020’de 30.43 metre olan su seviyesi, 2021’in aynı döneminde 31.62 metre olarak ölçüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) şehirdeki doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Şehrin su ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan gölü besleyen kaynakları takip eden ekipler, olumsuz görülen durumlara anında müdahale ediyor. Bunun yanında gölden ve çevresinden alınan numuneleri belirli periyotlarla analiz eden Büyükşehir SASKİ, bakanlıkla değerlendirmeler yapıyor. Numuneler üzerinde yapılan incelemede değerlerin dengesizliği gibi bir durum söz konusu olduğunda ise bölgede araştırma yapılıyor, sorun tespiti konusunda çalışmalar yürütülüyor.



1 yılda 1 metre 19 santim yükseldi

Büyükşehir SASKİ, son 1 yılda Sapanca Gölü’nü besleyen 11 ayrı dere yatağı üzerinde ve çevresinde sıkı bir denetim yaptı. Bu kaynaklardan yapılan su alımlarını da düzenli olarak takip eden ekipler, belirlenen sınırların üzerinde yapılan tüm işlemlere müdahale etti. Sakarya’nın en büyük doğal güzelliğini ve su kaynağını korumaya yönelik yürütülen hassas çalışma, güzel sonuçlar verdi. 2020 yılının Aralık ayında 30.43 metre olarak ölçülen su seviyesi, 2021 Aralık ayında 31.62 metre olarak ölçüldü. 1 metre 19 santimlik yükselişin yaşandığı göldeki seviye, gölün varlığını en sağlıklı şekilde sürdürdüğünü göstermiş oldu.



Göle zarar verecek tehditleri engelledik

SASKİ’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın doğal kaynaklarını ve değerlerini korumak noktasındaki gayretimizi her geçen gün artırarak sürdürüyoruz. Küresel sorunların ve su yoksunluğunun her geçen gün arttığı dünyamızda, bizlere bahşedilen bu güzellikleri en iyi şekilde korumanın önemini çok iyi biliyoruz. Şimdiki neslin çocuklarına, torunlarına ve ondan sonra gelen nesillere bırakacağı en kıymetli mirasın doğal cennetimiz olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Bu düşünceyle şehrimizin içme suyu kaynağını en hassas şekilde takip ederek seviyenin iyi bir noktaya gelmesini sağladık. Gölümüze zarar verecek, en ufak bir olumsuzluk oluşturacak hiçbir tehdide müsaade etmeyeceğiz. Gölün korunması ve sağlıklı şekilde varlığını sürdürebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

