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Hayati İnanç Adapazarı’nda sevenleriyle buluştu İnanç: “Kalp ve gönlümüzün açlığını gidermek için bilgi ile sevgiye ihtiyacımız var”

İHA

Hayati İnanç Adapazarı’nda sevenleriyle buluştu İnanç: “Kalp ve gönlümüzün açlığını gidermek için bilgi ile sevgiye ihtiyacımız var”

Yazar Hayati İnanç, Adapazarı Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Orhangazi Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan İnanç, “İdrakimizi açmak için engel yok, karnımız acıkınca nasıl yemek yiyorsak, kalbimizin ve gönlümüzün açlığını gidermek için de bilgi ve sevgiye ihtiyacımız var” dedi.
Adapazarı Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri yazar Hayati İnanç’ın katıldığı söyleşi etkinliğiyle devam etti. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşiye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve çok sayıda kültür sanat dostu katılım sağladı.
Modern çağda en çok ihtiyacımız olan şeyin bilgi ve sevgi olduğunu ifade eden İnanç, “Biz modern çağın ve milenyumun çocukları biraz aciz durumdayız. Bu çağda musluklar kapandı. Güzel örnekler azaldı. Ancak hepimiz çağımızdan mesulüz, güzellikleri artırmamız, idrakimizi açmamız lazım. Bunun için engel yok, nasıl karnımız acıkınca yemek yiyorsak, kalbimizin ve gönlümüzün açlığını gidermek için de bilgiye ve sevgiye ihtiyacımız var. Biz bilgi ve sevgi yolculuğuna çıkarsak, bu çağa söyleyecek çok şeyimiz olur” şeklinde konuştu.
Etkinlik sonunda yazar Hayati İnanç’a hediye takdiminde bulunan Başkan Işıksu, “Böylesine güzel bir sohbetle bizlere keyifli bir akşam yaşattığı için Hayati İnanç hocamıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu önemli etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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