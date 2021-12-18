En mutlu günleri zehir oldu Düğünde oynanan oyunda kavga çıktı, polis ayırdı Kavga anları cep telefonları tarafından saniye saniye kayda alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En mutlu günleri zehir oldu Düğünde oynanan oyunda kavga çıktı, polis ayırdı Kavga anları cep telefonları tarafından saniye saniye kayda alındı

İHA

En mutlu günleri zehir oldu Düğünde oynanan oyunda kavga çıktı, polis ayırdı Kavga anları cep telefonları tarafından saniye saniye kayda alındı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, oyun oynarken bir anda çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu. Çıkan kavgada düğün yarıda kesilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğünde oyun oynanırken itişme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında düğün yarıda kesildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayı güçlükle ayıran ekipler, kavgaya sebep olan kişileri ifadelerini almak için polis merkezine götürdü.
Öte yandan düğünde yaşanan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, düğün salonu içerisinde çıkan kavgayı vatandaşların ayırmaya çalışması ve tartışma sebebiyle çıkan kavgada tarafların birbirlerine vurması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Büyükşehir, 52 araç ve 88 personelle karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir, 52 araç ve 88 personelle karla ...
400 çeşit materyalle soda açtı, sosyal medyada fenomen oldu Soda kapaklarını 400 çeşit materyalle açan Deniz Üstün: “Güzel bir şey olduğunu gördüm, eğlencesine devam ediyorum” “Videolarımda sosyal mesajlar vererek gençleri biraz daha iyi yönlendirmeye çalışıyorum”
YEREL HABERLER 400 çeşit materyalle soda açtı, sosyal medyada ...
FETÖ/PDY’ye ilişkin kapatılan derneğin sanıkları tekrar hakim karşısına çıktı 2’si firari toplam 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi Heyet, firari sanıkların yakalanma kararlarını yineleyerek duruşmayı erteledi
YEREL HABERLER FETÖ/PDY’ye ilişkin kapatılan derneğin sanıkları ...
Hayati İnanç Adapazarı’nda sevenleriyle buluştu İnanç: “Kalp ve gönlümüzün açlığını gidermek için bilgi ile sevgiye ihtiyacımız var”
YEREL HABERLER Hayati İnanç Adapazarı’nda sevenleriyle ...
Sapanca Gölü’nde 1 yılda sevindiren değişim Sapanca gölü 1 yılda 1 metre 19 santim yükseldi Geçen sene 30.43 metre olan su seviyesi 31.62 olarak ölçüldü
YEREL HABERLER Sapanca Gölü’nde 1 yılda sevindiren değişim Sapanca ...
SAÜ IEEE Öğrenci Topluluğundan ilköğretim öğrencilerine kod eğitimi
YEREL HABERLER SAÜ IEEE Öğrenci Topluluğundan ilköğretim ...
MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti
YEREL HABERLER MTTB Sakarya 6. Olağan Kongresi yoğun katılımla ...
Moda öğrencilerinden kumaşın tarihine yolculuk
YEREL HABERLER Moda öğrencilerinden kumaşın tarihine yolculuk
Başkan Yüce’ye şehir otelcilerinden yılın spor turizmi ödülü
YEREL HABERLER Başkan Yüce’ye şehir otelcilerinden yılın spor ...
Depreme farkındalık etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Depreme farkındalık etkinliği düzenlendi
Büyükşehir su sayaçlarıyla ilgili uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir su sayaçlarıyla ilgili uyarıda bulundu
Polis ekiplerince durdurulan araçtan cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Polis ekiplerince durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Ülkeye kaçak yollarla giren 92 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ülkeye kaçak yollarla giren 92 yabancı uyruklu şahıs ...
Büyükşehir judocuları Zonguldak’tan başarıyla döndü
YEREL HABERLER Büyükşehir judocuları Zonguldak’tan başarıyla döndü
Büyükşehir’in sporcuları liderlik kürsüsünde
YEREL HABERLER Büyükşehir’in sporcuları liderlik kürsüsünde
Sakarya'da yılbaşı öncesi polisten kaçak içki operasyonu 13 şişe kaçak alkol ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da yılbaşı öncesi polisten kaçak içki ...
‘Manzarası müsait değil’ diyerek mezarlık yapılmasına karşı çıktılar Mahalleli arazinin, kamu alanı olarak değerlendirilmesini istedi Yetkililere isteklerini böyle duyurdular: “Manzarası ve konumu mezarlığa hiç müsait değil, mahalle sakinleri olarak buraya bir kurum istiyoruz”
YEREL HABERLER ‘Manzarası müsait değil’ diyerek mezarlık yapılmasına ...
Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik oluşturdu İşletme alevlere teslim oldu, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Kampüs civarındaki işletmede patlayan tüp panik ...
Uyuşturucu madde ticareti pahalıya patladı Onlarca kişiyi zehirleyeceklerdi operasyonda yakalandılar Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticareti pahalıya patladı Onlarca ...
Kültür sanat etkinlikleri dinleti programıyla devam etti
YEREL HABERLER Kültür sanat etkinlikleri dinleti programıyla devam ...
Faik Baysal AKM’de anılacak
YEREL HABERLER Faik Baysal AKM’de anılacak
SUBÜ’de uluslararası öğrencilere yönelik uyum buluşması gerçekleştirildi Rektör Sarıbıyık: “Kültür ve ticaret elçisi olacaksınız”
YEREL HABERLER SUBÜ’de uluslararası öğrencilere yönelik uyum ...
AFAD’dan SUBÜ’ye teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER AFAD’dan SUBÜ’ye teşekkür ziyareti
SAÜ Teknoloji Takımları bir araya geldi Rektör Savaşan: “Ufku Türkiye’yi aşmış bir gençlik var”
YEREL HABERLER SAÜ Teknoloji Takımları bir araya geldi Rektör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.