Sokak hayvanlarının görülmeye değer hamburger keyfi Mama ile ızgarada birleşen et, sokak köpeklerine ziyafet oldu

Sakarya’da sosyal sorumluluk projesi başlatan restoran işletmecisi Enes Baytar, mama, galeta unu ve restoranında gün sonunda arta kalan ürünlerden oluşan karışımı mangalda pişirerek sokak hayvanlarına ziyafet verdi.

Kış aylarına girilmesiyle beraber yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi başlatan et mangal restoran işleten Enes Baytar, bir ilke imza attı. Baytar, Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren işletmesinin arka bahçesinde hazırladığı mama, galeta unu ve restoranında gün sonunda arta kalan ürünlerden oluşan karışımı mangalda pişirerek sokak hayvanlarına dağıttı. Adapazarı ilçesinde bulunan barınakta gerçekleşen etkinlikte köpekler mama ile karışık hamburgeri saniyeler içerisinde bitirdi.

İşletme sahibi Enes Baytar, sokak hayvanlarına vatandaşların olanakları dahilinde sahip çıkmaları gerektiğini dile getirdi. Baytar, kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için bu tür sosyal sorumluluk projelerini devam ettireceklerini vurgulayarak, amaçlarının sokak hayvanlarının farklı lezzetler ile buluşması olduğunu söyledi.



"Yiyebilecekleri şekilde ayarladığımız etleri ızgara yaptık"

Baytar Steakhouse işletmesi sahibi Enes Baytar, “Hayvan dostları olarak onların da ızgaradan faydalanmasını istedik. Yiyebilecekleri şekilde etlerimizi ayarladık ve ızgara olarak mangalımızı yaptık. Biz istiyoruz ki köpekler, kediler ve tüm hayvanlar bizim yaşadığımız standartlarda yaşasın. Onların da insanlar gibi refah seviyesi yukarıda olsun. Biz bunlar için uğraşıyoruz, umarım bu sosyal sorumluluk projesinde herkese katkıda bulunabiliriz” dedi.

Restoranda artık olan yiyecekleri köpek maması ve galeta unu ile birleştirerek sokak hayvanlarına farklı bir lezzet sunduklarını aktaran Baytar, “Bizim amacımız burada özellikle sokak hayvanlarının farklı lezzetler ile buluşmasıydı. Bu kapsamda şöyle bir uygulama yaptık; restoranımızda bulunan fazla, artık olan yiyecekleri köpek maması, galeta unu ile birleştirip aslında onları tekrar bir mama haline getirdik. Kıyma ve benzeri arta kalan ürünlerimizi, sokak hayvanlarımıza et şöleni olarak sunduk. Hem onların bu lezzetleri tatması hem de farklı lezzetler ile buluşması bizi de mutlu etti. İnşallah bu projemiz her hafta devam edecek, biz de bu sosyal sorumluluk projesinden herkese örnek oluruz inşallah diye düşünüyorum” diye konuştu.

Restorandaki artıkları da değerlendirmeyi amaçlayarak bu yola çıktıklarını ifade eden Baytar, “Bu fikir aslında doğaçlama oldu. Sokak hayvanlarına her hafta bir yiyecek dağıtımımız oluyordu. Biz de farklı ne olabilir diye düşündük. Artıkları değerlendirmeyi amaçlayarak onların farklı lezzetler ile buluşmasını istedik. ‘Sokak hayvanlarına et şöleni’ diye bir slogan oluşturduk. Hayvanlarımız bizim yediğimiz ve artakalan ürünleri değerlendirsin diye bu şekilde bir uygulama yaptık. Bu proje üzerinde çalışırken insanlar bize güldü; ‘Köpeklere ızgara mama mı olur’ dediler. Fakat bu inandığımız yolda, hayvan dostlarımıza farklı lezzetleri tattırdık. İnanıyorum ki mamadan daha lezzetli bir şey oldu. Ve kesinlikle başarılı bir uygulama oldu” şeklinde konuştu.



"Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım"

Sokak hayvanlarına sahip çıkılması çağrısında bulunan Baytar Steakhouse işletmesi sahibi Enes Baytar, “Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkmalıyız. Biz de bu sosyal sorumluluk projesi ile elimizi taşın altına koyduk. Herkesi bu projeye davet ediyoruz. Her hafta bu uygulamamız devam edecek. Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkalım, özellikle kış aylarında hep birlikte destekleyelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

