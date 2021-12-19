Sakarya’da kartpostallık kar manzaraları

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Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Sakarya’da hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karla kaplanan yayla ve yüksek kesimlerde oluşan eşsiz manzara adeta mest etti. Yeşil ağaçların beyazla birleşmesiyle oluşan görüntüler kış masallarını andırdı.

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