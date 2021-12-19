Ocakta unutulan yemek itfaiyeyi harekete geçirdi Yangın büyümeden söndürüldü

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ocakta unutulan yemek nedeni ile çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Eski Hendek Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocakta unutulan yemek sebebi ile yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erlerince yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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