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43 gündür aranıyordu, kazada öldü

DHA

43 gündür aranıyordu, kazada öldü


İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´da, 7 Kasım'dan beri kayıp olarak aranan zihinsel engelli Hasan Erbaş (59), TEM yolunun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, gece Sapanca ilçesi TEM yolunun Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden M.T. (50) yönetimindeki DA MW 7171 yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Erbaş´a çarptı. Erbaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Erbaş´ın cesedi, morga kaldırıldı. Polisin incelemesinde; Hasan Erbaş´ın İstanbul'da yaşadığı, zihinsel engelli olduğu ve kaybolduğu 7 Kasım'dan beri her yerde arandığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.T.´nin ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2021-12-20 11:25:17

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