Nijer Başbakanı Sakarya’da mehteranla karşılandı Nijer heyeti Sakarya’da Başbakan Ouhoumoudou Mahamadou: “Doğallığı ve güzelliği korunmuş, bu şehirde her şey var”

Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ve beraberindeki heyet Sakarya’da mehter takımı ile karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’nin makamında ağırlayarak kentin yeşili, doğası ve kültürünü anlattığı Mahamadou, “Anladık ki dünyada bir cennet varsa orası da Sakarya’dır. Doğallığı ve güzelliği korunmuş, bu şehirde her şey var” ifadelerine yer verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ve beraberinde gelen heyeti Büyükşehir Belediyesi makamında ağırladı. Sakarya ile Nijer arasındaki dostluk ilişkisini tazeleyerek kuvvetlendiren görüşmede Başbakan Mahamadou’ya Nijer Sanayi Bakanı Salamatou Gourouza, Nijer Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo, Nijer Tarım Bakanı Abba Issa Alambedji ve Nijer Eğitim Bakanı Ousmane Rabiou eşlik etti. Nijer heyetini Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce karşıladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Nijer heyetini marşlarla karşıladı.



Başkan Yüce Sakarya’yı anlattı

Ziyarette ayrıca Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Bedrullah Erçin ve Ziya Cevherli yer aldı. Başbakan Mahamadou, başkanlık makamındaki hatıra defterini imzaladı. Ziyaret, Sakarya’yı tüm yönleriyle anlatan tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Gösterimin sonunda Başkan Yüce, Başbakan Mahamadou ve heyetine Sakarya’nın üretim potansiyelinden, doğal güzelliklerinden ve coğrafi konumundan bahsederek şehrin dinamiklerini anlattı.



Aynı inancı paylaşanlar kardeştir

Bir insanın hayal edebileceği en güzel şehrin Sakarya olduğunu vurgulayan Başkan Yüce, iki ülke arasındaki kardeşliğe dikkat çekerek, “Bugün gönlümüzde ciddi yeri olan tarihi bağlarla süslenmiş ve iş birliğimizin uzun yıllardır devam ettiği Nijer heyetini karşılamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Coğrafya bir kaderdir. Coğrafyamızı doğum yerimizi anne babamızı seçme şansımız yok bu bir kaderdir. Ama nerde olursak olalım aynı inancı paylaşanların kardeş olduğu bir gerçektir. Şimdi bir hayal kuralım. Düşünün ki seçme imkanınız olsa neyi seçerdiniz? Bir şehir olsun ki denizi olsun, gölleri olsun, içinden nehir aksın, içinde longozu olsun, dağları yaylaları olsun, ormanları, ovaları olsun ve bütün dünya insanına sevgiyle saygıyla yaklaşan insanları olsun ister. İşte burası Sakarya, burada yok yoktur. Çok değişik kültür ve ülkelerden gelen mozaik bir şehirdir. Adeta dünyanın minyatürüdür. Türkiye’nin de her bölgesinden vatandaşımız Sakarya’da ikamet etmektedir” dedi.



Her sektörde öncü şehir Sakarya

Yüce, Sakarya’nın tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde öncü olduğunu ifade ederek, “Suriye’den Irak’tan İran’dan Afganistan’dan Kuzey Afrika’dan Tunus’tan ve Nijer’den yani dünyanın her noktasından insan Sakarya’da yaşamaktadır. Ekonomisine baktığımız zaman takriben yüzde 17 si tarım, yüzde 24 sanayi ve yüzde 59 hizmet sektörüne emanettir. Türkiye’nin en önde gelen sektörleri Sakarya’da bulunmaktadır. Kanatlı hayvan ve gıdanın merkezi durumundayız. Mobilya, orman ürünleri ve çelik metal ürünlerinde oldukça başarılıyız. Otomotiv ve kara taşıtları sanayisinde önde gelmekteyiz. Tekstil ve giyim sanayisinde de başarılıyız. Türkiye’de tek olan vagon üretim merkezi de Sakarya’da bulunmaktadır. Savunma Sanayisinin olmazsa olmazı olan Türkiye’nin tek tank fabrikası da Sakarya’dadır. 7 adet hali hazırda hizmet veren organize sanayimiz bulunmaktadır. 8 adet küçük sanayi sitesi mevcuttur. Kısacası ilimiz her noktada kendinden bahsettiren önemli bir şehirdir. Aynı zamanda şehrimiz dünya bisiklet şehri seçilmiştir. Böylelikle anlayabilirsiniz ki sporun şehri de Sakarya’dır” diye konuştu.



Anlıyorum ki dünyanın cennet şehri burasıdır

Nijer’in Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ise ziyaret edip dolaştıkları Sakarya’nın dünyada cennet şehir olduğunu belirterek, “Sakarya’nın misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Burada gördüklerimiz bizi oldukça etkiledi. Anladık ki bir cennet varsa dünya da orası Sakarya’dır. Bir şehirde olması gereken her şey burada mevcut. Bu kadar orman olmasına rağmen bu kadar doğal güzellik olmasına rağmen hiçbiri zarar görmeden korunarak bugünlere getirilmiş. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yüce, konuşmaların sonunda Mahamadou’ya Sakarya’ya özgü ürün ve eserlerin yer aldığı hediyeler takdim etti. Nijer heyeti, Büyükşehir Belediyesi’nden mehteran ekibinin marşlarıyla uğurlandı.

