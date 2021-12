Adapazarı’nda 245 sokağın çehresi tamamen değişti

Adapazarı Belediyesi, Mahallemi Güzelleştiriyorum, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla 2021 yılına damga vurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda 245 sokağın çehresinin tamamen değiştiğini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “2021’de Adapazarı’mızın 245 sokağına girdik ve çehresini tamamen güzelleştirdik. 2022’de bu çalışmalar artarak devam edecek” dedi.

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Mahallemi Güzelleştiriyorum, asfalt ve kaldırım çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Işıksu, “2019’da hızlı ve nitelikli bir şekilde başlattığımız Mahallemi Güzelleştiriyorum projesiyle 2021 yılında 245 sokağımızın çehresini değiştirdik. Kurumlarımızın altyapı desteği sonrasında biz bu sokaklarda asfalt, kaldırım, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarını tamamlıyor, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Girdiğimiz her sokakta bu çalışmalar vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Onların teveccühüne ve duasına mazhar olmaktan bizler de büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.



2021’de 245 Sokak

2021’de yüksek bir tempoyla Mahallemi Güzelleştiriyorum çalışmalarına eğildiklerini söyleyen Işıksu, “Ekiplerimizle birlikte 2021’de de 7/24 sahadaydık. Gerçekten hummalı bir şekilde Mahallemi Güzelleştiriyorum projesinin en güzel şekilde hayat bulması için çalışmalarımızı sürdürdük. Projenin vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanması şevkimizi artırdı. 2021’de Güneşler Merkez, Orta Mahalle, Tığcılar, Yağcılar, Yahyalar ve Yenigün 2. Etap başta olmak üzere muhtelif noktalarda 245 sokağımızı baştan sona yeniledik. Çok şükür, her yıl üzerine daha fazla koyarak Adapazarı’mızın çehresini tamamen yeniliyoruz” diye konuştu.



2022’de durmak yok

Mahallemi Güzelleştiriyorum çalışmalarının 2022’de de artarak devam edeceğini vurgulayan Işıksu, “Her yıl üzerine koyarak ilerlediğimiz Mahallemi Güzelleştiriyorum projemize 2022’de ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz mahalle ve sokaklarımızda planlı, organize ve hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Biz Adapazarı’mıza hizmet etmeyi, yaptığımız hizmetlerle hemşehrilerimizin gönlünde yer almayı çok önemsiyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı’mızı her geçen gün daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

