Serdivan’da sokaklar yenileniyor

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Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Bahçelievler Mahallesi’ndeki asfalt çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri Bahçelievler Mahallesi; Olgun, Ödül, 749, Civelek, Seçil ve 750. sokaklarda yol açma ve kazıma işlemlerinin sonrası yolları sıcak asfaltla yeniledi. Toplam 5694 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen çalışma ile sokaklar yeni çehresine kavuştu.

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