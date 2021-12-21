Evinin bahçesinde ölü bulundu 

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde Sezgin Er (56) evinin bahçesindeki çeşmenin başında ölü bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi Fatih Sokak´ta meydana geldi. Sezgin Er´den haber alamayan arkadaşı dün saat 11.00 sıralarında evine gitti. Arkadaşı, Sezgin Er´i evin bahçesinde çeşme başında hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Sezgin Er´in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede, Sezgin Er´in düşerken başını duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Sezgin Er´in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-12-21 14:29:01



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