Evinin bahçesinde ölü bulundu 

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde Sezgin Er (56) evinin bahçesindeki çeşmenin başında ölü bulundu.
Olay, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi Fatih Sokak´ta meydana geldi. Sezgin Er´den haber alamayan arkadaşı dün saat 11.00 sıralarında evine gitti. Arkadaşı, Sezgin Er´i evin bahçesinde çeşme başında hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Sezgin Er´in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan ilk incelemede, Sezgin Er´in düşerken başını duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Sezgin Er´in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2021-12-21 14:29:01
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