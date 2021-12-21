Sakarya’da 600’e yakın sporcu şampiyonluk için ter dökecek Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’na Sakarya ev sahipliği yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da 600’e yakın sporcu şampiyonluk için ter dökecek Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’na Sakarya ev sahipliği yapacak

İHA

Sakarya’da 600’e yakın sporcu şampiyonluk için ter dökecek Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’na Sakarya ev sahipliği yapacak

‘Bisiklet şehri’ unvanı ve düzenlediği 2 dünya kupası ile ‘spor şehri’ olarak anılan Sakarya, Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. 3 gün sürecek olan ve 10 farklı siklette 600’e yakın sporcunun şampiyonluk için mücadele vereceği organizasyonda, aralarında olimpiyat ve dünya müsabakalarını yönetmiş isimlerin yer aldığı 200 hakem de görev yapacak.
Türk Bayrağı’nı dalgalandıran Mete Gazoz, Toprak Razgatlıoğlu, Mükremin Aktaş, Serhat Kırık gibi değerleri yetiştiren ve sporun merkezi haline gelen Sakarya dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. 242526 Aralık tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın basın lansmanı yapıldı. Adapazarı’nda bulunan bir otelde gerçekleştiren lansman törenine Belediye Başkanı Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, sporcular, antrenörler ile basın mensupları katıldı.
3 gün sürecek olan ve Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyonada Türkiye’yi, olimpiyat oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmiş ve madalya kazanmış sporcular mücadele edecek. Müsabakalarda 10 farklı siklette 600’e yakın sporcu şampiyonluk için ter dökecek. Ayrıca aralarında olimpiyat ve dünya müsabakalarını yönetmiş isimlerin yer aldığı 200 hakem de şampiyonada görev alacak.

Güreş ailesinden teşekkür
Lansman açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “İnsanların gibi şehirlerinde ruhu vardır. Sakarya zaten belediyecilik anlamında kendini ispat etmiş şehirlerden biri. Türk bayrağını dünyanın birçok yerinde dalgalandırmış birçok kardeşlerimiz bu şehirden çıkmıştır. Bu şampiyonanın düzenlenmesi için maddi ve manevi olarak bütün desteğini sunan Ekrem Yüce Başkanımıza güreş ailesi olarak teşekkürü borç biliriz. Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın ülkemize, Türk güreşimize, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Sakarya dünya yıldızları yetiştiriyor
Dünyada önemli başarılara imza atan sporcuların Sakarya’da yetiştiğine vurgu yapan Başkan Yüce, “Spor Şehri Sakarya’da yine ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sakarya pek çok spora ve başarılı sporcuya ev sahipliği yapan, ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Neredeyse her spor dalında şampiyonumuz, temsilcilerimiz var. Güreş alanında da pek çok şampiyon tabiri caizse Sakarya’nın suyundan içmişler. Biliyorsunuz Metehan Başar ve Yunus Emre Başar kardeşlerimiz milli formamızı gururla taşıyorlar” diye konuştu.

Sakarya ismini tüm dünyaya duyurdu
Başkan Yüce, Sakarya’nın ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaparak spor alanında ismini dünyaya duyurduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak biz de sporcularımızın yetişmesi için her türlü desteği sağlıyoruz. Belediyemiz bünyesinde 24 branşta 2 bin 627 sporcu ve 37 antrenör mevcut. Yaz okulları, karate ve boks müsabakaları, atletizm, doğa yürüyüşleri, binicilik gibi pek çok farklı alanda programlar düzenledik, düzenlemeye devam ediyoruz. Bizler biliyoruz ki sağlıklı bir toplum için spor olmazsa olmazlardandır. Spor yapanlar, hayatlarını bir disiplin içerisinde yaşarlar. Gerek bireysel gerek takım sporları fark etmeksizin sporun temelinde yatan bir ahlak bilinci vardır. Bu sebeple spor faaliyetlerini çok önemsiyor gerek ulusal gerek uluslararası arenada gerçekleştirilen şampiyonaların şehrimizde düzenlenmesinden gurur ve mutluluk duyuyoruz. İçerisinde bulunduğumuz pek çok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptık. BMX Dünya Kupası, MTB Cup Dağ Bisikleti Şampiyonası, Türkiye Yol Bisikleti Yarışları gibi bisiklet etkinlikleri ile adımızı tüm dünyaya duyurduk” şeklinde konuştu.

2022’de Sakaryalıları uluslararası organizasyonlarda buluşturacağız
Sakarya’nın ‘bisiklet dostu’ unvanından bahseden Başkan Yüce, 2022 yılında sporseverleri birçok uluslararası organizasyonda buluşturacaklarını belirterek, “2022 yılı içerisinde de ulusal ve uluslararası müsabakalar Sakaryalıları bekliyor. Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası 242526 Aralık tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek. Ülkemizin tüm dünyada bilindiği ve en başarılı olduğu spor dallarından biri olan güreş müsabakalarının şehrimizde yapılması bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların sonunda, Büyükşehir Belediyesi ve federasyon arasında şampiyonanın iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir tatbikatlarla vatandaşları afete hazırlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir tatbikatlarla vatandaşları afete ...
Sapanca'da bungalov, alev alev yandı 
YEREL HABERLER Sapanca'da bungalov, alev alev yandı 
Bungalov ev alev alev yandı İçerisinde konaklayan yaşlı çift son anda kendilerini dışarıya attı Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bungalov ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bungalov ev alev alev yandı İçerisinde konaklayan ...
Evinin bahçesinde ölü bulundu 
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde ölü bulundu 
Türkiye Basketbol Üniversiteler müsabakalarında ilk gün tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Üniversiteler müsabakalarında ilk ...
Serdivan’da sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Serdivan’da sokaklar yenileniyor
Bir süredir haber alınamıyordu, evinin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bir süredir haber alınamıyordu, evinin bahçesinde ölü ...
Beyaz Hüzün Adapazarı’nda izleyiciyle buluştu
YEREL HABERLER Beyaz Hüzün Adapazarı’nda izleyiciyle buluştu
Adapazarı’nda 245 sokağın çehresi tamamen değişti
YEREL HABERLER Adapazarı’nda 245 sokağın çehresi tamamen değişti
Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama Olay sonrasında harekete geçen ekiplerce tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalandılar
YEREL HABERLER Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama Olay ...
Başkan Yüce: “Sakarya’da hayvancılığın gelişmesi için üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Sakarya’da hayvancılığın gelişmesi için ...
Rektör Sarıbıyık: “Sahaya yenilik ve çözüm sunuyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Sarıbıyık: “Sahaya yenilik ve çözüm sunuyoruz”
Serdivan’da belgesel gösterimi ve söyleşi bir arada
YEREL HABERLER Serdivan’da belgesel gösterimi ve söyleşi bir arada
Erenler Belediyesi ERAKOM hizmetleri ile fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Erenler Belediyesi ERAKOM hizmetleri ile fark ...
Nijer Başbakanı Sakarya’da mehteranla karşılandı Nijer heyeti Sakarya’da Başbakan Ouhoumoudou Mahamadou: “Doğallığı ve güzelliği korunmuş, bu şehirde her şey var”
YEREL HABERLER Nijer Başbakanı Sakarya’da mehteranla ...
Sakaryaspor durdurulamıyor! Avrupa’nın 8 büyük liginde mağlubiyeti bulunmayan tek takım Bileği bükülmeyen Sakaryaspor, performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Sakaryaspor durdurulamıyor! Avrupa’nın 8 büyük ...
47 ülkeye ihraç yapan firmaya 'Yılın En İyi Medikal Firması' ödülü
YEREL HABERLER 47 ülkeye ihraç yapan firmaya 'Yılın En İyi Medikal ...
43 gündür aranıyordu, kazada öldü
YEREL HABERLER 43 gündür aranıyordu, kazada öldü
Arsasından geçirilen asfalt yolu duba ve filelerle kapattı Mağdur olduğunu ifade eden Atakan Temel: “Dubalarla çevirdim hakkımı arıyorum, bir tane bile ceza yazamadılar. Çünkü haklıyım”
YEREL HABERLER Arsasından geçirilen asfalt yolu duba ve filelerle ...
TEM’de gece yarısı korkunç kaza: Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu Otomobilin çarptığı zihinsel engelli vatandaş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TEM’de gece yarısı korkunç kaza: Yolun karşısına ...
Ocakta unutulan yemek itfaiyeyi harekete geçirdi Yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek itfaiyeyi harekete ...
Bisiklet şehrine yakışır proje: Büyükşehir bisiklette 'master' yapıyor
YEREL HABERLER Bisiklet şehrine yakışır proje: Büyükşehir bisiklette ...
Kahvehanede kumar pahalıya patladı 12 kişiye idari para cezası uygulandı, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Kahvehanede kumar pahalıya patladı 12 kişiye idari ...
Ekiplerce durdurulan araçta 142 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ekiplerce durdurulan araçta 142 gram metamfetamin ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.