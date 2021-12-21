Büyükşehir tatbikatlarla vatandaşları afete hazırlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kamu kurumlarında gerçekleştirilen tatbikatlarda yangın söndürme, kazakırım müdahale ve tahliye eğitimleri vererek vatandaşları acil durumlara hazırlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelinde yangın ve acil durumlara hızlı müdahalenin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli uzman personel, kent genelindeki kamu kurumların ve birçok kuruluşta yangın söndürme ve kazakırım müdahale eğitimi veriyor.

Ekipler, düzenlenen tatbikatlarda oluşturulan kontrollü yangınlara müdahale işlemini göstererek, kaza yapan veya afet durumunda kırım oluşan araç ve yapılardaki kazazedeye müdahale tekniklerini anlatıyor. Son tatbikat, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde yapıldı. Eğitim personeli kurum bahçesinde yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürerek, müdahalenin her aşamasını gösterdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir İtfaiyesi olarak şehrimizin her noktasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olurken, bunların yanında eğitim faaliyetlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Tahliye ve müdahale eğitimlerinde, kentteki birçok kurum ve kuruluşta tatbikatlar yapıyor ve bu tür afet durumlarında yapılaması gereken uygulamaları anlatıyoruz. Ayrıca kazakırım, afet hasarı oluşan araçlarda veya yapılarda kazazedelere müdahale ve tahliye eğitimleri veriyoruz. Bu faaliyetlerle, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkımızın bilinçlenmesini sağlıyor, kayıpların en aza inmesi için gayret gösteriyoruz. Eğitimlerimiz kent genelindeki kurumlarda devam edecektir” denildi.

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