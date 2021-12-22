Sakarya güne karla uyandı Evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü

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Yaklaşık 1 haftadır Sakarya’nın yüksek kesimlerinde hakimiyetini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı sebebiyle evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında yaklaşık bir haftadır Sakarya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezini de etkisi altına almaya başladı. Bu doğrultuda kentin Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü. Kar yağışının gün içerisinde yüksek ve alçak kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

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