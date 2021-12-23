100'ü aşkın temsilcilik ile faaliyet gösteriyordu Sakarya’da da açıldı Altın Emlak Sakarya Temsilciliği açıldı

Türkiye genelinde 25 ilde 100’ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak’ın Sakarya Serdivan Temsilciliği açıldı.

Türkiye genelinde 25 ilde 100’ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak şimdi de Serdivan ilçesinde temsilciliğini açtı. Aziz Özgür, Beysafa Karakaya ve Sedat Kaba ortaklığında Çark Caddesi’nde açılan Altın Emlak Serdivan Temsilciliği geniş portföy ağı ve profesyonel danışman kadrosu ile hizmet vermeye başladı.



“Sektörde fark oluşturmaya devam ediyoruz”

Sektörün güvenilir ve yerli firmasını Sakarya’ya kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Aziz Özgür, “Gayrimenkul sektörünün güvenilir ve yerli firması Altın Emlak’ı Sakarya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Deneyimli kadromuz, geniş portföy ağımız, nitelikli çözüm sunan teknolojik uygulamalarımız ile sektörde fark oluşturmaya devam ediyoruz. Sakarya’da Serdivan merkezli olarak satış ve kiralama hizmetlerinin yanı sıra yatırım danışmanlığı, proje geliştirme, kentsek dönüşüm planlama, proje pazarlama ve satış faaliyetleri, mülk yönetim hizmetlerimiz ile emlakçılığın değer bulduğu güven odaklı çalışmalar yapacağız” dedi.



“25 ilde 100’ü aşan temsilciliğimiz ile büyümeye devam ediyoruz”

Genel Müdür Mustafa Hakan Özelmacıklı ise, emlakçılıktaki profesyonel bakış açısını tüm Türkiye’ye yaymaya devam edeceklerini ifade ederek, “25 ilde 100’ü aşan temsilciliğimiz ile büyümeye devam ediyoruz. Değerinde değer bulur sloganımız ile son dönemde yaptığımız fark sunan çözümlerimiz ile işimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yerli bir firma olarak emlakçılıktaki profesyonel bakış açısını tüm Türkiye’ye yaymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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