100'ü aşkın temsilcilik ile faaliyet gösteriyordu Sakarya’da da açıldı Altın Emlak Sakarya Temsilciliği açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100'ü aşkın temsilcilik ile faaliyet gösteriyordu Sakarya’da da açıldı Altın Emlak Sakarya Temsilciliği açıldı

İHA

100'ü aşkın temsilcilik ile faaliyet gösteriyordu Sakarya’da da açıldı Altın Emlak Sakarya Temsilciliği açıldı

Türkiye genelinde 25 ilde 100’ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak’ın Sakarya Serdivan Temsilciliği açıldı.
Türkiye genelinde 25 ilde 100’ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak şimdi de Serdivan ilçesinde temsilciliğini açtı. Aziz Özgür, Beysafa Karakaya ve Sedat Kaba ortaklığında Çark Caddesi’nde açılan Altın Emlak Serdivan Temsilciliği geniş portföy ağı ve profesyonel danışman kadrosu ile hizmet vermeye başladı.

“Sektörde fark oluşturmaya devam ediyoruz”
Sektörün güvenilir ve yerli firmasını Sakarya’ya kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Aziz Özgür, “Gayrimenkul sektörünün güvenilir ve yerli firması Altın Emlak’ı Sakarya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Deneyimli kadromuz, geniş portföy ağımız, nitelikli çözüm sunan teknolojik uygulamalarımız ile sektörde fark oluşturmaya devam ediyoruz. Sakarya’da Serdivan merkezli olarak satış ve kiralama hizmetlerinin yanı sıra yatırım danışmanlığı, proje geliştirme, kentsek dönüşüm planlama, proje pazarlama ve satış faaliyetleri, mülk yönetim hizmetlerimiz ile emlakçılığın değer bulduğu güven odaklı çalışmalar yapacağız” dedi.

“25 ilde 100’ü aşan temsilciliğimiz ile büyümeye devam ediyoruz”
Genel Müdür Mustafa Hakan Özelmacıklı ise, emlakçılıktaki profesyonel bakış açısını tüm Türkiye’ye yaymaya devam edeceklerini ifade ederek, “25 ilde 100’ü aşan temsilciliğimiz ile büyümeye devam ediyoruz. Değerinde değer bulur sloganımız ile son dönemde yaptığımız fark sunan çözümlerimiz ile işimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yerli bir firma olarak emlakçılıktaki profesyonel bakış açısını tüm Türkiye’ye yaymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile yakalandı
YEREL HABERLER Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile ...
Yaralı karacaya jandarma eli
YEREL HABERLER Yaralı karacaya jandarma eli
Başından yaralanan karaca tedaviye alındı 
YEREL HABERLER Başından yaralanan karaca tedaviye alındı 
Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini ...
SAÜ’de ‘Mezheplerin Doğuşunda Siyaset ve Yönetim’ semineri
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Mezheplerin Doğuşunda Siyaset ve Yönetim’ ...
Karasu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Karasu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü
Kaçak alkol operasyonunda yakalanmışlardı adliyeye sevk edildiler Sakarya’da kaçak alkol imalathane ve deposuna baskında 1 tona yakın malzeme ele geçirildi Operasyonlarda yakalanan 2’si kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kaçak alkol operasyonunda yakalanmışlardı adliyeye ...
Sapanca Gölü 10 günde 22 santimetre yükseldi Sapanca Gölü’nden sevindiren haber, su seviyesi 31.69 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Sapanca Gölü 10 günde 22 santimetre yükseldi Sapanca ...
Sakarya´da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı 
YEREL HABERLER Sakarya´da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı 
Yılbaşı öncesi Sakarya’da dev kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı Onlarca kişiyi zehirleyemeden polis ekiplerince yakalandılar 1 tona yakın etil alkol, 82 adet kaçak alkollü içkiyle doldurulmuş şişe ve 64 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi Sakarya’da dev kaçak alkol operasyonu: ...
Sakarya güne karla uyandı Evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü
YEREL HABERLER Sakarya güne karla uyandı Evlerin çatıları ve ...
Serdivan Belediyesi kara hazır
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi kara hazır
SAÜ dünyanın en çevreci 300 üniversitesi arasında
YEREL HABERLER SAÜ dünyanın en çevreci 300 üniversitesi arasında
Büyükşehir tatbikatlarla vatandaşları afete hazırlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir tatbikatlarla vatandaşları afete ...
Sakarya’da 600’e yakın sporcu şampiyonluk için ter dökecek Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’na Sakarya ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Sakarya’da 600’e yakın sporcu şampiyonluk için ter ...
Sapanca'da bungalov, alev alev yandı 
YEREL HABERLER Sapanca'da bungalov, alev alev yandı 
Bungalov ev alev alev yandı İçerisinde konaklayan yaşlı çift son anda kendilerini dışarıya attı Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bungalov ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bungalov ev alev alev yandı İçerisinde konaklayan ...
Evinin bahçesinde ölü bulundu 
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde ölü bulundu 
Türkiye Basketbol Üniversiteler müsabakalarında ilk gün tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Üniversiteler müsabakalarında ilk ...
Serdivan’da sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Serdivan’da sokaklar yenileniyor
Bir süredir haber alınamıyordu, evinin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bir süredir haber alınamıyordu, evinin bahçesinde ölü ...
Beyaz Hüzün Adapazarı’nda izleyiciyle buluştu
YEREL HABERLER Beyaz Hüzün Adapazarı’nda izleyiciyle buluştu
Adapazarı’nda 245 sokağın çehresi tamamen değişti
YEREL HABERLER Adapazarı’nda 245 sokağın çehresi tamamen değişti
Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama Olay sonrasında harekete geçen ekiplerce tabanca ve uyuşturucu madde ile yakalandılar
YEREL HABERLER Kahvehane önünde gerginlik: 3 tutuklama Olay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.