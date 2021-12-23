Sakarya Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı 

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde ziyaret ettiği okulda öğrencilerle birlikte bahçede kar topu oynadı.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, Hendek'teki Dikmen İlkokulu'nu ziyaret etti. Vali Kaldırım, okulun bahçesinde çocuklarla kar topu oynadı. Çocuklar etrafını sardıkları Kaldırım'ın üzerine kar topu attı. Kaldırım da çocuklarla birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Vali Kaldırım, öğrencilerle fotoğraf çektirirken, çocuklar ve öğretmenlerle sohbet etti. Vali Kaldırım, sohbet sırasında çocuklara kitap okumalarını da tavsiye etti.
Vali Kaldırım, kar topu oynadığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dikmen İlköğretim Okulu'nu ziyaretimizde coşkulu öğrencilerimiz bizi kar topu ile karşıladılar. Önce bayağı kar topu yedik ama usta bir manevrayla kar topu yağmurundan kurtulduk. Neşeniz hep daim olsun sevgili yavrularımız, sizleri çok seviyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK
2021-12-23 11:31:29
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