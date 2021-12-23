Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak

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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, 1819 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Minikler Bölge Şampiyonasını başarıyla tamamladı. Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Büyükşehir Belediyespor 3. olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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