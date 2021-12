Başkan Yüce, Ankara’da Binali Yıldırım ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı öncesinde Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında gittiği Ankara Kızılcahamam’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte son Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplantı öncesinde bir araya gelen heyet Sakarya’da hayata geçirilen ve çalışmaları devam eden örnek projeler hakkında konuştu. Gerçekleştirilen çalışmalarla Sakarya’nın alt ve üst yapısında belediyecilik faaliyetlerini süratle yürüttüklerini belirten Başkan Yüce, aynı zamanda tarım, kültür, teknoloji, eğitim ve sanayi anlamında da örnek projelerle şehrin gelişim ivmesine hız kazandırdıklarını ifade etti.



“Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri hayatın her alanında”

Görüşme esnasında Sakarya’nın her alanda gelişimi için gündüz gece sürdürdüğü çalışmalardan bahseden Başkan Yüce, “Sakarya’da çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirdiğimiz projelerle şehrin her alanda gelişimine katkıda bulunduk. Aynı zamanda projelerimizle Türkiye’ye hatta dünyaya örnek olduk. Bizler AK Parti belediyeciliğine yakışır bir şekilde vatandaşımıza hizmet ederek sadece alt ve üstyapı çalışmalarıyla değil her alanda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle şehrimizde yaşayan, ticari faaliyetlerini sürdüren, tarım ve çiftçilikle uğraşan yani tüm hemşerilerimize eşit oranda hizmet ediyoruz. Böylelikle Sakarya’da yaşayan her bir ferdin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyoruz. Aynı zamanda spor faaliyetlerimizi de ihmal etmiyoruz. Türkiye’de ilk ve dünyada sayılı olan Dünya Bisiklet Şehri unvanını çalışmalarımız neticesinde şehrimize kazandırdık. Bu hafta ise spor şehri Sakarya’mızda GrekoRomen Türkiye Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Böylelikle şehrimizde sporun her alanına verdiğimiz değeri gözler önüne seriyoruz. Tüm bu spor faaliyetleri içerisinde şehrimizin takımı Sakaryasporumuzun başarısından bahsederek şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.