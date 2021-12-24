Serdivan’da sokaklar sıcak asfaltla yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdivan’da sokaklar sıcak asfaltla yenileniyor

İHA

Serdivan’da sokaklar sıcak asfaltla yenileniyor

Serdivan Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde daha önce tamamlanan 11 sokağa ilave olarak Şehit Sinan Gümüştaş Sokak’ta da çalışma başlatıldığı ve tamamlanmasının ardından süratle sokağın asfaltlanacağı belirtildi. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Şehit Sinan Gümüştaş Sokak’ta zemin modernizasyon çalışması öncesi eski asfalt söküm işlemlerinin tamamlandığı ifade edilirken, çalışmaların ardından sokağın asfaltla kaplanarak yaya ve araç trafiğine uygun hale getirileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şansal Büyüka AKM’de sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Şansal Büyüka AKM’de sevenleriyle buluştu
Başkan Yüce, Ankara’da Binali Yıldırım ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüce, Ankara’da Binali Yıldırım ile bir araya ...
SAÜ, Cezayir Naama Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER SAÜ, Cezayir Naama Üniversitesi ile iş birliği ...
Sakarya’da 4 milyona yakın atık enerjiye dönüştü
YEREL HABERLER Sakarya’da 4 milyona yakın atık enerjiye dönüştü
Cemiyet Alanları projeleri hayat buluyor
YEREL HABERLER Cemiyet Alanları projeleri hayat buluyor
Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti Bileği bükülemeyen Sakaryaspor sosyal medyasından paylaştı Taraftardan biletlere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti Bileği ...
Aynı yerde iki ayrı kaza Otomobil direğe çarptı, tır ise manevra yaparken devrildi
YEREL HABERLER Aynı yerde iki ayrı kaza Otomobil direğe çarptı, tır ...
Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak
YEREL HABERLER Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına ...
SUBÜ'lü öğrenciler Kırantepe parkurunu keşfetti
YEREL HABERLER SUBÜ'lü öğrenciler Kırantepe parkurunu keşfetti
Sakarya Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı 
YEREL HABERLER Sakarya Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı 
Sakarya Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı 
YEREL HABERLER Sakarya Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı 
Kaçak alkol imalathane ile depo baskınında yakalanmışlardı Yılbaşı öncesi onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Kaçak alkol imalathane ile depo baskınında ...
Vali öğrencilerle kartopu oynadı, ortaya renkli görüntüler çıktı Vali Kaldırım, o anları sosyal medya hesabında paylaştı
YEREL HABERLER Vali öğrencilerle kartopu oynadı, ortaya renkli ...
Ülkü Ocaklarınca düzenlenecek şölene tüm Sakaryalılar davet edildi
YEREL HABERLER Ülkü Ocaklarınca düzenlenecek şölene tüm Sakaryalılar ...
100'ü aşkın temsilcilik ile faaliyet gösteriyordu Sakarya’da da açıldı Altın Emlak Sakarya Temsilciliği açıldı
YEREL HABERLER 100'ü aşkın temsilcilik ile faaliyet gösteriyordu ...
Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile yakalandı
YEREL HABERLER Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile ...
Yaralı karacaya jandarma eli
YEREL HABERLER Yaralı karacaya jandarma eli
Başından yaralanan karaca tedaviye alındı 
YEREL HABERLER Başından yaralanan karaca tedaviye alındı 
Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Yüce 589 araçlık katlı otopark projesini ...
SAÜ’de ‘Mezheplerin Doğuşunda Siyaset ve Yönetim’ semineri
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Mezheplerin Doğuşunda Siyaset ve Yönetim’ ...
Karasu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Karasu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü
Kaçak alkol operasyonunda yakalanmışlardı adliyeye sevk edildiler Sakarya’da kaçak alkol imalathane ve deposuna baskında 1 tona yakın malzeme ele geçirildi Operasyonlarda yakalanan 2’si kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kaçak alkol operasyonunda yakalanmışlardı adliyeye ...
Sapanca Gölü 10 günde 22 santimetre yükseldi Sapanca Gölü’nden sevindiren haber, su seviyesi 31.69 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Sapanca Gölü 10 günde 22 santimetre yükseldi Sapanca ...
Sakarya´da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı 
YEREL HABERLER Sakarya´da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.