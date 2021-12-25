Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görmeyen öğrencilerin gözleri oluyorlar Görme engelli kızı psikoloji bölümünü kazandı, diğer görme engelli öğrenciler için seferber oldu Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi ve görme engelli Sudenaz Usuk “Aileler, engelli çocuklarından hiçbir zaman umutlarını kesmesinler” Öğrencilere etüt tarzında eğitim desteği veren Nilüfer Usuk: “Biz anneyiz, anneler olarak çocuklara bir hayat sunmak istiyoruz” Yüzde yüz görme engelli 12. Sınıf öğrencisi İsmail Hamza Şirin: “Mekanımız olmadığı için sürekli sıkıntı yaşıyoruz”

İHA

Görmeyen öğrencilerin gözleri oluyorlar Görme engelli kızı psikoloji bölümünü kazandı, diğer görme engelli öğrenciler için seferber oldu Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi ve görme engelli Sudenaz Usuk “Aileler, engelli çocuklarından hiçbir zaman umutlarını kesmesinler” Öğrencilere etüt tarzında eğitim desteği veren Nilüfer Usuk: “Biz anneyiz, anneler olarak çocuklara bir hayat sunmak istiyoruz” Yüzde yüz görme engelli 12. Sınıf öğrencisi İsmail Hamza Şirin: “Mekanımız olmadığı için sürekli sıkıntı yaşıyoruz”

Sakarya’da görme engelli kızını üniversite sınavlarına hazırladıktan sonra psikoloji kazanmasına yardımcı olan fedakar anne, diğer görme engelli öğrenciler için seferber oldu. Yaklaşık 6 yıldır gönüllülerden oluşan ekiple öğrencilere destek veren anne kendilerine özel bir yer olması için yetkililerden yardım istedi.
Görme engelli kızına derslerinde destek olarak Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kazanmasını sağlayan Nilüfer Usuk, diğer görme engelli öğrenciler için seferber oldu. Yaklaşık 6 yıldır gönüllü öğrenciler, eğitmenler ve ebeveynlerle görme engelli öğrenciler etüt tarzında eğitim desteği görüyor. Kimi zaman gençlik merkezleri kimi zaman ise Yeni Atatürk Stadı’nın altında yer alan kütüphanede ek ders gören öğrenciler, sabit bir yerlerinin olmamasından dolayı yetkililerden yardım istedi. Kanser hastalığı sebebiyle iki gözünü de kaybeden yüzde yüz görme engelli olan 12. Sınıf öğrencisi İsmail Hamza Şirin, gözlerinde olan engelin derslerinde olan başarısını etkilemediğini dile getirdi. Şirin, farklı yerlerde ders işlediklerini belirterek yetkililerden kendisi gibi görme engelli öğrencilerin bu kurstan faydalanmaları için sabit bir yer istediğini aktardı. Stadın altında bulunan kütüphanede ders yaptıklarını belirten Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi ve görme engelli Sudenaz Usuk ise maçların olduğu zamanlarda derslerin iptal olduğunu bu sebeple eğitimlerin aksadığını dile getirdi.

“Amacımız onların eğitimi ve toplumda varlıklarını daha çok hissettirmelerini sağlamak”
Yaklaşık 6 yıldır gönüllü öğrenciler, eğitmenler ve ebeveynlerle görme engelli öğrenciler etüt tarzında eğitim desteği veren Nilüfer Usuk, “Yaklaşık 6 yıldır gönüllü olarak görme engelli öğrencilere, toplum gönüllüleri ve üniversite öğrencileriyle birlikte etüt tarzında ders çalıştırıyoruz. Şuan stadın altında bulunan kütüphanede ders yapıyoruz kendi yerimiz olmadığı için. Buradaki amacımız, ne kadar görme engelli öğrenciye ulaşabilirsek onların hayatına ne kadar dokunup onlara destek olabilirsek o kadar mutlu olacağız. Amacımız öncelikle onların eğitimi aynı zamanda toplumda varlıklarını daha çok hissettirmelerini sağlamak. Çünkü engellileri toplum içinde çok fazla göremiyoruz, görmediğimiz içinde onlar da çekiniyorlar ve topluma giremiyorlar. Çünkü farklı gözlerle bakıldıklarını hissediyorlar, acındıklarını görüyoruz. Bizde bunları kırmak için uğraşıyoruz. Sakarya bu noktada görme engellilerle ilgili yapılan çok fazla bir şey maalesef yok. Olmadığı içinde biz özel anneler yani ebeveynlerle birlikte gönüllü olarak bu çocukların varlığını topluma göstermek istiyoruz. Biz varız, birlikte yaşıyoruz ve bizi görmelerini istiyoruz, biz görünmez değiliz” dedi.

“Biz anneyiz, anneler olarak çocuklara bir hayat sunmak istiyoruz”
Yer sıkıntısı yaşadıkları için sabit bir yer istediklerini belirten Usuk, “Yerel yönetimden özellikle büyük bir destek istiyoruz. Çünkü biz yer bulamadığımız için hafta içi bu dersleri yapamıyoruz. Yer istememizdeki en büyük ve tek sebep biz anneyiz, anneler olarak çocuklara bir hayat sunmak istiyoruz. O çocukların bağımsız yaşamalarını istiyoruz. Bunu yapabilmemiz içinde biz özel annelerin bir yere ihtiyacı var. Bizim başka bir şeye ihtiyacımız yok çünkü biz zaten bu işi yapıyoruz” diye konuştu.

“Biz onların derslerine ek olarak takviye yapıyoruz”
Görme engelli öğrencilere gönüllü olarak eğitim veren sosyal hizmet uzmanı Ebru Selçuk, “Görme engelli çocuklar maalesef okullarında yeterli desteği almıyorlar. Çok fazla ihmal ediliyorlar o yüzden bizde onların derslerine ek olarak takviye yapıyoruz. Burada gönüllü ihtiyacımız çok fazla ihtiyacımız olmuyor çünkü çok fazla gönüllü olmak isteyen insanlar var ve dört yıldır öğrenciler geliyorlar destek oluyorlar. Ancak bu sürede de hep yer konusunda sıkıntı yaşadık. Sürekli gençlik merkezi, kütüphane bir orada bir burada çalışıyoruz buda derslerin düzenini çok fazla etkiliyor” şeklinde konuştu.

“Herhangi bir teknolojinin kullanılması gerektiğinde ben devreye giriyorum”
Öğrencilere brail ile bilgisayar derslerin veren özel eğitim öğretmeni ve görme engelli İbrahim Bingül, “Ben özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Temel olarak uyarlama yapıyoruz derslerimizle ilgili aynın zamanda brail, bağımsız hareket ve bilgisayar derslerini ben doğrudan yürütüyorum. Onun dışında derslerle ilgili bir anlatımla alakalı güçlük yaşandığında o dersin uyarlanmasında eğitimci arkadaşlarıma destek sağlıyorum. Örneğin bir matematik derslerinin somutlaştırılması ya da onunla ilgili herhangi bir teknolojinin kullanılması gerektiğinde ben devreye giriyorum” ifadelerini kullandı.

“Gözlerimin engeli bana hiçbir sıkıntı yaşatmadı ve derslerimde de gayet başarılı bir öğrenciyim”
Görme engeline rağmen derslerinde başarılı olduğunu ve yer sıkıntısı yaşadıklarını belirten yüzde yüz görme engelli 12. Sınıf öğrencisi İsmail Hamza Şirin, “Ben yüzde yüz bir görme engelliyim, iki gözümde protez ve nereden baksanız 78 yıldır görme engelliyim. Bir kanser hastalığı sebebiyle gözlerimi kaybettim. Gözlerimin engeli bana hiçbir sıkıntı yaşatmadı ve derslerimde de gayet başarılı bir öğrenciyim. Bence bir insanın engeli olması onu hiçbir yolda zorlamaz sadece hayat farklılığı yaşatır. Burada eksik olduğum tüm derslerden gönüllü öğrenciler sayesinde yardım alıyorum ve derslerimi tamamlayabiliyorum. Burada ayrıca görme engelli eğitimlerimi de tamamlayabildim baston, bilgisayar gibi eğitimlerde aldım. Mekanımız olmadığı için sürekli sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bu konuşmam devlet nezdinde güçlü kişilere giderse ve kendimize özel bir mekan olursa çok daha güzel olur” ifadelerini kullandı.

“Aileler, engelli çocuklarından hiçbir zaman umutlarını kesmesinler”
Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi ve görme engelli Sudenaz Usuk ise “Annem bana çok destek oldu. Yapamayacağımı söylediğimde yapabilirsin diyerek kendime olan inancımı arttırmamı sağladı. Okulumda öğretmenlerim, arkadaşlarım ve gönüllüler çok destek oldu hepsine teşekkür ediyorum. Öncelikler engellilere kendilerine inanmalarını söylemek istiyorum. Eğitimden hiçbir şekilde vazgeçmemeleri gerekiyor çünkü eğitimsiz bir toplum asla olmaz. Okula gidip ders çalışıp kendilerini sürekli geliştirsinler. Aileler, engelli çocuklarından hiçbir zaman umutlarını kesmesinler, onların okuya bileceklerine inansınlar, onların okumaları ve eğitimleri için ellerinden geleni yapsınlar. Yetkililere bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini ve eşit erişim için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söylemek istiyorum. Şuanda bir yerimiz yok ve bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Mesela statta maç olduğu zamanlarda ders yapamıyoruz ve öğrencilerimizin eğitimleri aksıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 milyondan fazla makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 6 milyondan fazla makaron ele geçirildi
Türkiye Güreş Şampiyonası Sakarya'da başladı Yaklaşık 600 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Güreş Şampiyonası Sakarya'da başladı Yaklaşık ...
Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ufuk Güngörsün son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya´da 1 kişinin ölümünde 'sahte içki' şüphesi
YEREL HABERLER Sakarya´da 1 kişinin ölümünde 'sahte içki' şüphesi
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı İki hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı İki ...
Bastığı rögar kapağı sonu oluyordu, facianın eşiğinden döndü Yolda yürürken kendini biranda çukurun içinde buldu
YEREL HABERLER Bastığı rögar kapağı sonu oluyordu, facianın ...
Lise öğrencilerinden ‘Doğanın Sesiyim, Annemin Ninnisi’ projesi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden ‘Doğanın Sesiyim, Annemin ...
Yazar Brodbec, lise öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yazar Brodbec, lise öğrencileriyle bir araya geldi
Sapanca'da kaza: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Sapanca'da kaza: 2 yaralı 
Sakarya'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye ...
‘Aralık’ karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER ‘Aralık’ karma sergisi sanatseverlerin beğenisine ...
Serdivan’da sokaklar sıcak asfaltla yenileniyor
YEREL HABERLER Serdivan’da sokaklar sıcak asfaltla yenileniyor
Şansal Büyüka AKM’de sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Şansal Büyüka AKM’de sevenleriyle buluştu
Başkan Yüce, Ankara’da Binali Yıldırım ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yüce, Ankara’da Binali Yıldırım ile bir araya ...
SAÜ, Cezayir Naama Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER SAÜ, Cezayir Naama Üniversitesi ile iş birliği ...
Sakarya’da 4 milyona yakın atık enerjiye dönüştü
YEREL HABERLER Sakarya’da 4 milyona yakın atık enerjiye dönüştü
Cemiyet Alanları projeleri hayat buluyor
YEREL HABERLER Cemiyet Alanları projeleri hayat buluyor
Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti Bileği bükülemeyen Sakaryaspor sosyal medyasından paylaştı Taraftardan biletlere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sakaryaspor taraftarını maça böyle davet etti Bileği ...
Aynı yerde iki ayrı kaza Otomobil direğe çarptı, tır ise manevra yaparken devrildi
YEREL HABERLER Aynı yerde iki ayrı kaza Otomobil direğe çarptı, tır ...
Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak
YEREL HABERLER Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına ...
SUBÜ'lü öğrenciler Kırantepe parkurunu keşfetti
YEREL HABERLER SUBÜ'lü öğrenciler Kırantepe parkurunu keşfetti
Sakarya Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı 
YEREL HABERLER Sakarya Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı 
Sakarya Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı 
YEREL HABERLER Sakarya Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı 
Kaçak alkol imalathane ile depo baskınında yakalanmışlardı Yılbaşı öncesi onlarca kişiyi zehirleyemeden yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Kaçak alkol imalathane ile depo baskınında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.