Polisten sokak hayvanlarına mama

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Sakarya’da polis ekipleri, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetişerek yem ve mama dağıttı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kolları sıvadı. Ekipler, kırsal alanda sokak hayvanları için yem ve mama dağıtmanın yanı sıra kentin birçok bölgesine de mama bıraktı.

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