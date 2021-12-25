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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Güreş Şampiyonası ikinci gün heyecanıyla devam ediyor

İHA

Türkiye Güreş Şampiyonası ikinci gün heyecanıyla devam ediyor

Sakarya’da 10 farklı sıklette yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nın ikinci günü gerçekleşen açılış töreni sonrasında devam etti.
Serdivan Spor Salonu'nda 10 farklı sıklette yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde eleme müsabakaları yapıldı. Büyük heyecana sahne olan mücadeleler Sakarya Vali Yardımcı Murat Karasu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri Selçuk Çebi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Arif Özsoy, ilçe belediye başkanları, Türkiye güreş Federasyonu yetkilileri, sporcular, antrenörler ve sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Dereceye girmek için mücadele eden sporcular eleme, yarı final ve final müsabakalarında kıyasıya ter döktüler. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, güreşin ata sporu olduğunu ve bu tür geleneksel sporların miras bırakıldığını belirtti.

“Amacımız Paris’te yapılacak olan olimpiyat oyunlarında altın madalyalar kazanmak olacaktır”
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Biz diyoruz ki özne olanlar asla nesne olmaz. Güreş ailesi de bu milletin her zaman öznesi olmuştur. Dolayısıyla bizim amacımız 2024 yılında Paris’te yapılacak olan olimpiyat oyunlarında güreşi şuandaki içinde bulunduğu durumdan kurtarıp altın madalyalar kazanmak olacaktır. Bundan dolayı önümüzdeki 3 yıl içinde hep birlikte güreş ailesi olarak bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Biz güreş ailesi olarak Türkiye’nin her ilinde güreşi gençlerimize sevdirmek, tanıtmak, güreşi yaymak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için müsabakalarımızı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Güreş bizim ata sporumuzdur”
Açılış töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Biliyorsunuz güreş bizim ata sporumuzdur. Kültürel kodlarımızın yansıması olan geleneksel sporlarımız bize atalarımızdan miras kalmıştır. Tüm dünya biliyor ki güreş bizim sporumuz ve bu sporda sırtını yere getiremeyeceğimiz kimse yok. Daha yeni yeni yürümeyi öğrenmiş her çocuk güreşi bilir. Biz bu sporu bir oyun olarak öğretiriz çocuklarımıza. Onları izlerken gururlanırız. Bu noktadan baktığımızda güreşin hayatımızda ne denli önemli rol oynadığını görebiliriz. Bu sebeplerle; kültürel olarak böylesine önemli bir sporun şehrimizde ulusal çapta bir organizasyonla gerçekleşmesinden gurur duyuyoruz. Şehrimizin hemen hemen tamamına inşa ettiğimiz spor alanlarıyla hemşerilerimizin sağlıklarını korumalarını ve spor yapmalarını teşvik ediyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 24 branşta 2 bin 627 sporcu ve 37 antrenörümüzle faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.

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