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Sakarya’dan Sarıkamış’a konferansı AKM’de

İHA

Sakarya’dan Sarıkamış’a konferansı AKM’de

Sakarya Büyükşehir Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, 27 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek Sakarya’dan Sarıkamış’a isimli konferans ile devam edecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, 27 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek Sakarya’dan Sarıkamış’a isimli konferans ile devam edecek. AKM’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan programa Prof. Dr. Haluk Selvi konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sarıkamış Harekatı’nın 107. Yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe tüm kültür sanat dostları davet edildi.

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