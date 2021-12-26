Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı

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Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Hentbol Takımı, Sancaktepe Belediyesporu 3421’lik skorla mağlup ederek ligde 2’de 2 yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021222 Hentbol 2. Lig’de galibiyetlerine devam ediyor. Ligin ilk haftasında 1954 Hendek Sporu geçen Sakarya Büyükşehir, ligin ikinci haftasında ise Sancaktepe Belediyesporu 3421’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Genç isimlerden oluşan kadrosuyla lige iyi bir başlangıç yapan hentbol takımı grubunda lider konumda bulunuyor.

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