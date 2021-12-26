3 Kişiyi ısıran köpek bölgeye giden belediye görevlisine de saldırdı Köpeğin belediye görevlisine saldırdığı an kamerada Kolundan aldığı yaraya aldırış etmedi köpeği barınağa götürebilmek için mücadele etti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 kişiyi ısırdığı ihbar edilen sokak köpeğini yakalamak için bölgeye giden belediye personeli de aynı köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin belediye görevlisine saldırarak, kolundan yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Belediye görevlisinin kolundan aldığı yaraya aldırış etmeden, köpeği araca bırakabilmek için verdiği mücadele ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, 24 Aralık Cuma günü Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde küpesiz ve başıboş dolaşan sokak köpeğinin 3 kişiyi ısırdığı ihbarı belediyeye bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri sokak köpeklerini yakalayarak, hayvan barınağına götürmek için çalışma başlattı. Çalışma neticesinde İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde başıboş köpekleri gören belediye personeli Oktay Sözer, yakalayarak hayvan barınağına götürmek istediği esnada köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı neticesinde kolundan yaralanan Sözer, Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, köpek ise yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.



Köpeğin saldırı anı kamerada

Köpeğin belediye görevlisine saldırdığı korku dolu anlar ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; severek yakalamaya çalıştığı köpeğin Sözer’in kolunu ısırması yer aldı. Görüntülerin devamında ise Oktay Sözer’in, kolundan aldığı yaraya rağmen, köpeği hayvan barınağına götürebilmek için bölgeye geldikleri araca bırakabilmek için verdiği mücadele yer alıyor.



"Köpeği almak istediğim esnada ısırılan 4’üncü kişi oldum"

İhbar üzerine bölgeye gittiklerinde köpeği almak istediği esnada saldırıya uğradığını aktaran Oktay Sözer, “Olay Karasu Belediyesi’ne gelen ihbar üzerine başladı. İhbara göre hareket ettik. Sokak köpeğinin, 3 kişiyi ısırdığını söylediler ve o şekilde olay yerine geldik. Köpeği almak istediğim esnada 4’üncü kişi ben oldum. Beni de ısırdı. Almamız gerektiği için büyük bir mücadele verdik ve aldık. Şuanda köpeğin sağlık durumu iyi, genel kontrolleri yapıldı ve gözetim altında. Biz de iyiyiz Allah’a şükür herhangi bir problem yok. Halkımızın güvenliği ve sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Severek almaya çalıştığım esnada köpek durumu anladı. O esnada köpeği tutmamla birlikte kolumu ısırması bir oldu. Kolumdan kapınca çevredeki vatandaşlar köpeği bırakmamı söylese de, köpeği bırakmamam gerekiyordu çünkü 3 kişiyi ısırmıştı. Ve okul bölgesi burası, kalabalık bir cadde, almamız gerektiği için uzun uğraşlar neticesinde aldık” dedi.



"Çok korktuk ve geri çekildik"

Dükkanın önünde çalışmakta olduğu esnada köpeğin Sözer’in koluna yapıştığını aktaran Kübra Yavuzyiğit ise, “Çalıştığım esnada biranda havlama sesleri duydum ve arkamı döndüğümde bir tane köpek, beyefendinin koluna yapışmıştı. Etrafında 23 tur döndürdü. Daha sonrasında köpeği hemen araca koydular. Biz çok korktuk, bir anda geri çekildik” şeklinde konuştu.

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