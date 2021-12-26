TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Sivas Belediyespor: 2

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– TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor’u 42 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Feridun Daldaş xx, Egemen Savran xx, Güner Mumcu Taştan xx, Erdem Temel xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Eyüpcan Delibalta xx, Oğuz Kocabal xx, Ali Özgün xxx, Ömer Bozan xx (Serkan Odabaşoğlu dk. 69 x), İrfan Akgün xx (Murat Kaan Çalık dk. 84 ?), Ozan Sol xxx (Kadir Ari dk. 78 x), Onur Karakabak x, Oğuz Yıldırım xx (Mehmet Mustafa Yıldızaç dk. 78 x), Hurşit Taşcı xxx (Umut Sönmez dk. 78 x), Ümit Kurt xx

Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx (Mustafa Aydın dk. 46 xx), Alpay Koçaklı xx (Sinan Özkan dk. 71 x), Ozan Kılıçoğlu x (Muhammet Furkan Işık dk. 78 x), Timur Kosovalı xx, Doğancan Kılıç xx (Gökhan Çetinus dk. 60 x), Eşref Korkmazoğlu xx, Abdullah Topkara xx, Enes Yılmaz xx (Yücel Candemir dk. 46 x), Barış Sagır xx

Goller: Alpay Koçaklı (dk. 1), Sinan Özkan (dk. 90+5) (Sivas Belediyespor), Ali Özgün (dk. 17), Ozan Sol (dk. 25, 59), Hurşit Taşcı (dk. 57) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Ömer Bozan, Ümit Kurt, Eyüpcan Delibalta (Sakaryaspor), Ozan Kılıçoğlu, Timur Kosovalı (Sivas Belediyespor)

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