Büyükşehir sporcusu Türkiye Şampiyonu

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– Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası 60 kilogramda Sakarya Büyükşehir sporcusu Mükremin Aktaş, 70 geriden gelerek rakibini 159 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Mükremin’i tebrik eden Başkan Yüce, “Sporcumuzu tebrik ediyorum. Altın madalya şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Mükremin Aktaş, 60 kilogramda altın madalya kazandı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Aktaş, finalde rakibi Ayhan Karakuş’u 70 geriden gelerek 159’luk skorla mağlup etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yarı final mücadelesini yakından takip ettiği Mükremin Aktaş, elde ettiği Türkiye şampiyonluğuyla Sakarya’ya bir gurur daha yaşattı. Başkan Ekrem Yüce, başarılı sporcu Mükremin Aktaş’ı tebrik etti.

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