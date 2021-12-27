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Bir babanın çaresiz çocuk özlemi, eşyaları ve oyuncaklarına sarılarak uyuyor Eşi tarafından terk edilen adamın çocuklarından geriye eşyaları kaldı Rusya’da tanıştığı eşi 2 çocuğunu alarak sırra kadem bastı Eşinin 2 çocuğunu alarak kendisini terk ettiğini iddia eden Muhammet Soyyiğit: “Çocuklarımı gayri resmi yollardan Rusya’ya kaçırmalarından korkuyorum”

İHA

Bir babanın çaresiz çocuk özlemi, eşyaları ve oyuncaklarına sarılarak uyuyor Eşi tarafından terk edilen adamın çocuklarından geriye eşyaları kaldı Rusya’da tanıştığı eşi 2 çocuğunu alarak sırra kadem bastı Eşinin 2 çocuğunu alarak kendisini terk ettiğini iddia eden Muhammet Soyyiğit: “Çocuklarımı gayri resmi yollardan Rusya’ya kaçırmalarından korkuyorum”

Rusya’da tanıştığı ve Müslüman olma şartıyla evlendiği eşinin 2 çocuğunu alarak kendisini terk ettiğini iddia eden Muhammet Soyyiğit, çaresiz şekilde çocuklarına kavuşmayı bekliyor. Çocuklarından kalan eşya ve oyuncaklara sarılarak özlemini gidermeye çalışan Soyyiğit, onlara tekrar kavuşabilmek için yetkililerden yardım istedi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ikamet eden ve 2 çocuk babası olan Muhammet Soyyiğit, 2011 yılında Rusya’da tanışarak Müslüman olma şartıyla evlendiği eşi tarafından çocuklarını da alarak terk edildiğini iddia etti. Yaklaşık 2 aydır eşinden haber alamayan Soyyiğit, çocuklarından geriye kalan eşyalarıyla özlem gidermeye çalışıyor. Çocuklarını görmek ve himayesine almak isteyen baba Soyyiğit, yetkililerden yardım istedi.

Eşiyle ilk olarak Kaynarca ilçesine bağlı Büyükyanık Mahallesinde oturmaya başladığını belirten Soyyiğit, kayınvalidesinin Türkiye’ye gelmesi sonrasında evliliğinin zedelendiğini dile getirdi. Birçok adres değiştirdikten sonra Erenler ilçesine taşındığını vurgulayan Soyyiğit, burada da eşinin kendisini maddi zarara uğrattığını söyledi. Eşinin çocukları alarak evi terk etmesinden dolayı psikolojisinin bozulduğunu aktaran çaresiz baba, çocuklarından geriye kalan oyuncak ve eşyalarla özlem gideriyor.

“Eşim ve kayınvalidem beni çocuklarımdan hep uzak tutmaya çalıştılar”
Eşiyle tanışmasını ve yaşadıklarını anlatan Muhammet Soyyiğit, “2011 yılında Rusya’ya çalışmaya gittim. Eşim Anastasia Plotonova ile tanıştım. Yaklaşık 4 ay arkadaşlık yaptık ve kendisine Müslümanlığı kabul etmesi halinde evlilik teklifi yaptım. Ve kabul etti, Türkiye’ye geri geldik burada Müslüman oldu Ayşe adını aldı ve evlendik. Kaynarca Büyükyanık’ta ailemle birlikte kendi evimde kalmaya başladık. Evliliğimizden 5 yıl sonra annesi yanımıza geldi. Evde huzursuzluk çıkmaya başladı, kaynanam köyde durmak istemedi şehre taşınmak istedi. İlçeye taşındık, kayınvalidem yüzünden şiddetli şekilde huzursuzluk sürdü. Yaklaşık 5 yıldan sonra iki tane çocuğumuz oldu. Biri Muhammet Hamza diğeri Ayşe Firdevs Soyyiğit. Çocuğumuz olduktan sonra eşim ve kayınvalidem beni çocuklarımdan hep uzak tutmaya çalıştılar. Kendileri sürekli çocukları kilitleyip farklı odalarda kalıyordu. Eşim bu zaman sürecinde benimle kesinlikle sohbet bile etmiyordu. Bütün her şeyini annesi ile paylaşıyordu. Beni eş olarak hiç görmüyordu” dedi.

“Farklı ülkelerden kadınları istemediğim halde evime misafir olarak getirdi”
Eşinin yabancı uyruklu insanlarla görüştüğünü dile getiren Soyyiğit, “Eşim, yabancı insanlar ile internet üzerinden devamlı iletişim halindeydi. Hiç tanımadığım farklı ülkelerden kadınları istemediğim halde evime misafir olarak getirdi. Ve bu süreç içerisinde eşim devamlı benden uzaklaşıyordu. Beni kendi yattığı oda ve çocuklarımla aynı odaya bırakmıyordu. Psikolojik olarak çok mağdur durumdaydım” diye konuştu.

“Çocuklarımı gayri resmi yollardan Rusya’ya kaçırmalarından korkuyorum”
Eşinin çocukları da alarak evi terk ettiğini ve bir daha haber alamadığını aktaran Soyyiğit, eşinin çocukları gayri resmi yollarla yurt dışına çıkaracağından korktuğunu belirterek, “Daha sonrasında Adapazarı ilçesine taşındık. Bu zaman sürecinde bana büyük maddi yıkımlar yaşatıyordu. Adapazarı’na taşındıktan sonra ise ‘köydeki ve buradaki evimizi satarak Kocaeli’ne taşınalım, orada arkadaşlarım var’ diye bana söyledi. Ve ben bunu kabul etmeyince tehdit etti. ‘Ayrılalım, çocukların velayetini ver bana herhangi bir nafaka talep etmeyeceğim senden’ diyerek. Ekim 17 itibari ile eşim ve kayınvalidem, iki çocuğumu alarak evi terk etti. Bu elbise ve oyuncaklarından başka elimde hiçbir şey kalmadı. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum, lütfen çocuklarımı çok özledim. Sağ mı, herhangi bir suç örgütüne mi düştüler bilmiyorum. Allah rızası için yardım edin. Baba yüreği dayanmıyor. İki aydan beri evlatlarımı göremiyorum. Çocukları alıp gittikten sonra bir daha hiç haber alamadım. Bu süre zarfında boşanma davası açtım ama karşı tarafa adresi belli olmadığından dolayı tebliğ edilemedi. Ne çocuklarımı görebiliyorum, ne de boşanabiliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Çocuklarımı gayri resmi yollardan Rusya’ya kaçırmalarından korkuyorum. Çocuklarım yurtdışına, annesi tarafından çıkartılırsa kesinlikle onları bir daha görme şansım yok. Benim tek gayem çocuklarıma kavuşabilmek. Onlardan geriye sadece eşyaları kaldı. Her gün bu eşyaları seviyorum, oyuncakları ile oynayıp yataklarında yatıyorum, çocuklarımdan geriye sadece bunlar kaldı” şeklinde konuştu.

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