Beğenilmediği için takımdan gönderildi, Sakaryaspor’da gol krallığına oynuyor Son dakika transferi, yeşil-siyahlı takımı lider yaptı Bursaspor’da 57 dakika oynayan futbolcu Sakaryaspor’u şampiyonluğa götürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beğenilmediği için takımdan gönderildi, Sakaryaspor’da gol krallığına oynuyor Son dakika transferi, yeşil-siyahlı takımı lider yaptı Bursaspor’da 57 dakika oynayan futbolcu Sakaryaspor’u şampiyonluğa götürüyor

İHA

Beğenilmediği için takımdan gönderildi, Sakaryaspor’da gol krallığına oynuyor Son dakika transferi, yeşil-siyahlı takımı lider yaptı Bursaspor’da 57 dakika oynayan futbolcu Sakaryaspor’u şampiyonluğa götürüyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor, bir önceki sene 30 golle Türkiye profesyonel liglerinin en çok gol atan oyuncusu olan Ozan Sol’u kadrosuna kattı. Transfer edildikten sonra beğenilmediği için sezon başlamadan gönderilen ve Sakaryaspor’un son dakika transferi olan Sol, ligde gol krallığına oynuyor.
20202021 sezonunda Bodrumspor ile TFF 2. Lig’de attığı 30 golle profesyonel liglerin en golcü oyuncusu olarak Spor Toto 1. Lig’de Bursaspor’a transfer olan Ozan Sol, Erzurumspor maçının 89. dakikasında, Eyüpspor müsabakasının ise 34. dakikasında sonradan oyuna girmiş ve toplam 57 dakika yeşilbeyazlı formayı terletmişti. Bursaspor’da teknik direktör değişikliklerinin ardından sözleşmesi feshedilen oyuncu, transfer sezonunun son günlerinde TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor’a imza attı. Yeşilsiyahlı forma ile bu sezon 9’u ilk 11 olmak üzere 17 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olurken 2 kez asist yaptı. Bu doğrultuda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk için mücadele eden Sakaryaspor’un da lider konumuna gelmesine önemli katkı sağladı.
TFF 2. Lig’in gol krallığı tablosunda ise Somaspor’un tecrübeli oyuncusu Yasin Abdioğlu attığı 14 golle birinci, Afyonspor’un oyuncusu Erhan Şentürk 12 golle 2’nci, Sakaryaspor’un oyuncusu Ozan Sol ise attığı 11 golle 3’üncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SAÜ İlahiyat Fakültesi’nde Dünya Arapça Günü Etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ İlahiyat Fakültesi’nde Dünya Arapça Günü ...
SAÜ’de “Kur’an-ı Kerim ve Sünnette Eğitim Yöntem ve Teknikleri” konferansı
YEREL HABERLER SAÜ’de “Kur’an-ı Kerim ve Sünnette Eğitim Yöntem ve ...
Bir babanın çaresiz çocuk özlemi, eşyaları ve oyuncaklarına sarılarak uyuyor Eşi tarafından terk edilen adamın çocuklarından geriye eşyaları kaldı Rusya’da tanıştığı eşi 2 çocuğunu alarak sırra kadem bastı Eşinin 2 çocuğunu alarak kendisini terk ettiğini iddia eden Muhammet Soyyiğit: “Çocuklarımı gayri resmi yollardan Rusya’ya kaçırmalarından korkuyorum”
YEREL HABERLER Bir babanın çaresiz çocuk özlemi, eşyaları ve ...
Yarıyı namağlup kapatan Sakaryaspor’dan rekor 19 maç yenilmezlik serisi ile ilk yarıyı lider olarak kapattı Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere: “5 puan farkı ile lider ve namağlup bitirdik”
YEREL HABERLER Yarıyı namağlup kapatan Sakaryaspor’dan rekor 19 maç ...
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 ...
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı 
Metruk binaya uyuşturucu baskını: Suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Metruk binaya uyuşturucu baskını: Suçüstü ...
Başkan Yüce: “Sakaryaspor bu yıl şampiyon olacak”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Sakaryaspor bu yıl şampiyon olacak”
Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi Sakarya başarılı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi Sakarya başarılı ...
Yarıyı namağlup kapatan Sakaryaspor’dan rekor 19 maç yenilmezlik serisi ile ilk yarıyı lider olarak kapattı Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere: “5 puan farkı ile lider ve namağlup bitirdik”
YEREL HABERLER Yarıyı namağlup kapatan Sakaryaspor’dan rekor 19 maç ...
Büyükşehir sporcusu Türkiye Şampiyonu
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcusu Türkiye Şampiyonu
Bakan Soylu’dan itfaiye erlerine teşekkür Sakaryalı itfaiye erleri Bakan Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgelerini aldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan itfaiye erlerine teşekkür Sakaryalı ...
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Sivas Belediyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 - Sivas Belediyespor: 2
3 Kişiyi ısıran köpek bölgeye giden belediye görevlisine de saldırdı Köpeğin belediye görevlisine saldırdığı an kamerada Kolundan aldığı yaraya aldırış etmedi köpeği barınağa götürebilmek için mücadele etti
YEREL HABERLER 3 Kişiyi ısıran köpek bölgeye giden belediye ...
Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir hentbol takımı lige 2 galibiyetle ...
Sakarya’dan Sarıkamış’a konferansı AKM’de
YEREL HABERLER Sakarya’dan Sarıkamış’a konferansı AKM’de
Geleceğin uçak mühendis ve teknisyenleri bu okulda yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin uçak mühendis ve teknisyenleri bu okulda ...
15 Temmuz ruhunu kağıtlara resmettiler
YEREL HABERLER 15 Temmuz ruhunu kağıtlara resmettiler
Türkiye Güreş Şampiyonası ikinci gün heyecanıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye Güreş Şampiyonası ikinci gün heyecanıyla ...
Belediye görevlisi dahil 4 kişiyi ısıran sokak köpeği barınağa götürüldü
YEREL HABERLER Belediye görevlisi dahil 4 kişiyi ısıran sokak köpeği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.