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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SASKİ’den Geyve’ye yeni içme suyu hattı

İHA

SASKİ’den Geyve’ye yeni içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, Geyve ilçesinde 4 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı ve 500 metreküp kapasiteli içme suyu toplama deposu inşa ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(SASKİ) ekipleri, kent genelinde içme suyunu teminat altına almak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda son dönemde nüfusu hızla artan Geyve ilçesinde içme suyunun en kaliteli şekilde sunulması ve kesintisiz hizmet için iki yeni imalata başlandı. Bölgedeki içme suyu terfi hattı üzerinde mevcut ve alternatif su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için 4 bin metrelik 400 milimetre çapında içme suyu hattı ve 500 metreküplük içme suyu toplama deposunun yapımına başlandı. SASKİ’den yapılan açıklamada, “Doğal kaynakları, gölleri ve akarsularıyla yeryüzünün cenneti olan, Türkiye’deki en kaliteli içme sularından birine sahip olan Sakarya’mızda halkımıza tam donanımlı bir hizmet için gayretle çalışıyoruz. Kentimiz genelindeki tüm ilçelerde altyapı faaliyetine ara vermeden devam ediyor, içme suyu hatlarımızı uzak geleceğe hazırlıyoruz. Geyve’mizde de içmesuyu terfi hattında iki yeni imalata başladık, bölgemize hayırlı olsun” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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