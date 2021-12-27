SAÜ’de Azerbaycan fırtınası

Sakarya (SAÜ) Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu tarafından “Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü” etkinliği düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen etkinliğe SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut, Sakarya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Taylan Şanlı, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, ses sanatçısı Akif Yener, Prof. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve her iki ülkenin dilinde okunan İstiklal Marşı’nın ardından, açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışını yapan Azerbaycan Kültür ve Dayanışma topluluğu başkanı Sahib Hashimov, “Biz dayanışmanın en büyüğünü geçen yıl gördük. Kazanılan zafer sadece Azerbaycan’ın zaferi değildi. Biz Allah’a şükürler olsun ki dostlarımız ve kardeşlerimizle hem masada hem sahada kazandık. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, iki kardeş halk arasında iş birliği ve dayanışmanın derinleşeceğini umduğunu dile getirerek, “Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz, biz beraberiz ortak geçmişimiz var ortak geleceğimiz var. İnşallah ortak geleceğimiz de olacak. Türkiye’de eğitim alan Azerbaycan Türkü gençlerimiz sayesinde bağlarımızı derinleştireceğiz ve böylece insanlığa başka bir dünya armağan edeceğiz” diye konuştu.

Program davetlilerinden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, Türkiye ve Azerbaycan’ın ayrılamaz iki millet olduğunu vurgulayarak, “Bizler iki devlet olsak da niyetimiz kardeşliğimiz ve ufkumuz, kültürümüz, örf ve adetlerimiz bir” şeklinde konuştu.

Programın devamında ses sanatçısı Arif Yener, tarihte Sakarya için yazılmış ilk şarkı olan ‘Onun adı efsane Sakarya’yı seslendirdi. Etkinlikte şiirler okundu, Azerbaycan’a özgü çoban reqsi (çoban dansı) oynandı.

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