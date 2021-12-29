Sokak hayvanlarına bekçi şefkati Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Sapanca ilçesinde devriye görevi sırasında sokak hayvanlarının yardımına koştu. Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını gören bekçiler, mama alarak hayvanları elleriyle beslediler.

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