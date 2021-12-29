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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den marketlere yılbaşı denetimi

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi, vatandaşların alışveriş yaparken yaşayabileceği sorunları önlemek amacıyla iş yerleri ve marketlerde rafkasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyor.

Büyükşehir’den marketlere yılbaşı denetimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi, vatandaşların alışveriş yaparken yaşayabileceği sorunları önlemek amacıyla iş yerleri ve marketlerde rafkasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde fırsatçılara göz açtırmamak ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda 24 görev başında olan Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zincir marketler başta olmak üzere tüm iş yerlerini denetliyor. Yılbaşı öncesi, vatandaşların alışveriş yaparken yaşayabileceği sorunları önlemek amacıyla iş yerlerinde ayrıntılı bir inceleme yapan ekipler sırayla tüm bölümleri dolaşıyor. Görevli zabıta etiketlerdeki rafkasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyor. Meyvesebze reyonunda yer alan künyelere göz atan ekipler ayrıca yıkanmadan yenen ve paketli şekilde satılması zorunlu olan ürünlerin açıkta satılıp satılmadığını kontrol ediyor. Girdikleri marketlerde 15 farklı ürün belirleyip sepetine alan zabıta ekipleri, bunları kasadan geçirerek raf ile kasa arasındaki dengeyi gözlemliyor. Öte yandan, marketlerin yılbaşı için oluşturduğu broşürlerin onaylı olup olmadığını inceleyen zabıta, ürünlerin gramajlarını da kontrol ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun ihtiyaçlarını karşıladığı tüm işletmelerde kurallara harfiyen uyulması için kontrol yapıyoruz. Özellikle alışverişlerin yoğun olarak yapıldığı yılbaşı döneminde şehir merkezi ve 16 ilçeyi kapsayan denetimlerimize başladık. Tüm marketlerde ve iş yerlerinde vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatabilecek tüm etkenleri inceliyoruz. İşletmelerin hemşerilerimize ürünlerini kurallara uygun şekilde sunması için ekiplerimize 24 saat görev başındadır” denildi.

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