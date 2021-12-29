İstanbul’un arka bahçesindeki bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor Ahşap malzemeden inşa edilen bungalovlar konfor ve rahatlık sağlıyor Turizm bölgesi Sapanca’da misafirler bungalov evleri tercih ediyor

Doğasıyla Sakarya’nın en önemli bölgelerinden biri olan ve İstanbul’un arka bahçesi konumundaki Sapanca ilçesinde bulunan ahşap bungalov evler yeni yılda da doluluk oranıyla dikkat çekiyor.

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlere yakınlığı ve eşsiz doğasıyla turistlerin uğrak mekanı olan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde misafirlerin öncelikli tercihi bungalov evler oluyor. Yeşili, doğası ve gölü ile turistlerin cazibe merkezi olan ilçede bulunan ahşap bungalov evlerin doluluk oranı dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehre yakınlığı ve doğal güzellikleri sayesinde Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden olan Sapanca’da 3 yıldır aralıksız olarak çevre dostu bungalov üretimi yapan Doğanlar İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Doğan, doğa dostu malzemeler kullanılarak yapılan bungalovların, hem insan sağlığı hem de ekolojik denge açısından pek çok avantaj sağladığını belirtti.



"Misafirlerimiz özellikle bu ahşap evlerde kalmak istiyor"

Turistik tesislere, sitelere ve müstakil evlere hizmet verdiklerini aktaran Doğan, “Yaklaşık olarak 3 yıldır bungalov evler yapmaktayız. Sapanca’da konaklamak isteyen misafirlerimiz özellikle bu ahşap evlerde kalmak istiyor. Tamamen doğal malzemelerden yapılan bungalovlar hem estetik görünümü hem de müstakil yapıda olması sebebiyle konfor ve rahatlık sağlamaktadır” dedi.



"30 günde teslim ediliyor"

Metrekare bazında hesaplandığında betonarme binalardan kesinlikle pahalı olmayan bungalovların 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirten Ayhan Doğan, “Tamamen ahşap malzemeden inşa edilen bungalovlarımız 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Metrekare büyüklüğüne ve müşteri taleplerine göre projelendirilerek her biri özgün iç mekanıyla yapılan evleri anahtar teslim olarak tamamlıyoruz. Tamamının içine, isteğe göre jakuzi, asma kat, şömine gibi pek çok detay ekleyebiliyoruz. Yılların verdiği tecrübeyle, müşterilerimizin isteklerine göre normal bir evde olabilecek her özelliği ekleyebiliyoruz” diye konuştu.



"Peyzaj ve havuz konforu"

Bungalov evlerin bahçeleri için son dönemde çok fazla havuz talebi geldiğini ekleyen Ayhan Doğan, “Yaz döneminde müstakil havuz kullanmak isteyen turistler için çeşitli büyüklüklerde havuzlu bungalovlar yapmaktayız. Ayrıca yeşilin en güzel tonunun bulunduğu Sapanca ilçemizde bahçeler için peyzaj çalışmalarını tamamlamaktayız” şeklinde konuştu.

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