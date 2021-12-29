Sakarya TEM Otoyolunda kaza, çok sayıda yaralı var

Sakarya TEM Otoyolunda çok sayıda araç kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikameti Adapazarı Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunda çok sayıda araç yaptı. Kazada çok sayıda yaralı var.

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