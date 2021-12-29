Kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyonun yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan 40 LD 252 plakalı kamyon, önündeki 35 PK 605 plakalı Pamukkale Turizm´e ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Hasar gören kamyonda sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralanan 8 kişiye ilk müdahalede bulunarak Sakarya´da bulunan hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2021-12-29 15:14:04
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