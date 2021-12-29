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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAÜ Devlet Konservatuvarından ‘Meşk Zamanı’ konseri

İHA

SAÜ Devlet Konservatuvarından ‘Meşk Zamanı’ konseri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından ‘Meşk Zamanı’ isimli Türk müziği konseri düzenlendi.
SAÜ Devlet Konservatuvarı tarafından ‘Meşk Zamanı’ isimli Türk müziği konseri düzenlendi. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konserde hicaz ve hüzzam makamından eserlerin yanı sıra çeşitli türküler öğretim elemanları ile öğrenciler tarafından icra edildi. Gerçekleşen konsere, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile eşi, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve sanatseverler katıldı. Türk müziğinin sevilen eserlerinin yer aldığı konserde birbirinden güzel şarkılar seslendirildi.

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