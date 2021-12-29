Sağlıklı düşünme becerileri AKM’de konuşuldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Sağlıklı Düşünme Becerileri’ isimli konferans ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Sağlıklı Düşünme Becerileri’ isimli konferans ile devam etti. AKM’de düzenlenen konferansa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mehmet Sungur Yeni, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin, sağlık çalışanları ve eğitmenler katıldı.

Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın, “Sağlıklı düşünmek, hayatta iyi durumların yanında kötü durumlarla da karşılaşabileceğimizi bilmek ve onlarla kararlı bir şekilde baş etmeyi öğrenmektir. Bu kötü durumlarda, düşünce yapımızı güçlendirdiğimizde sorunlara daha hızlı ve kolay çözümler bulabiliriz. Sağlıklı düşünmek ayrıca bağışıklığı güçlendirir. Yapılan bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Hastalıklarla daha güçlü mücadele eden insanlar genellikle sağlıklı düşünen insanlardır” dedi.

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