Kamyonette çıkan yangını beton mikseri söndürdü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonette çıkan yangın, o esnada bölgeden geçen beton mikseri sürücüsünün yardımıyla söndürüldü.

Olay, Erenler ilçesi Kozluk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetin motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurdu. Durum itfaiye ekiplerine bildirilirken, alevler bir anda yükselmeye başladı. Bu esnada ise bölgeden geçen bir beton mikserinde bulunan su yardımı ile alevlere müdahale edildi. Alevlerin kontrol altına alınabildiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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