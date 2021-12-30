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Kendisini ısıran köpeğe şefkatle yaklaşmıştı, ödül aldı Aldığı yaraya aldırış etmeden saldırgan köpeği barınağa götüren personele ödül Belediye personeli Oktay Sözer: "Köpeğin sağlık durumu iyi, Allah’a şükür biz de iyiyiz çalışmaya ve devam ediyoruz"

İHA

Kendisini ısıran köpeğe şefkatle yaklaşmıştı, ödül aldı Aldığı yaraya aldırış etmeden saldırgan köpeği barınağa götüren personele ödül Belediye personeli Oktay Sözer: "Köpeğin sağlık durumu iyi, Allah’a şükür biz de iyiyiz çalışmaya ve devam ediyoruz"

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 kişiyi ısırdığı ihbar edilen sokak köpeğini yakalamak için bölgeye giden ve aynı köpek tarafından ısırılan belediye personeli, yara almasına rağmen görevini özveriyle gerçekleştirdiği için ödüle layık görüldü.
Olay, 24 Aralık Cuma günü Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde küpesiz ve başıboş dolaşan sokak köpeğinin 3 kişiyi ısırdığı ihbarı belediyeye bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri sokak köpeklerini yakalayarak, hayvan barınağına götürmek için çalışma başlattı. İncilli Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde başıboş köpekleri gören belediye personeli Oktay Sözer, yakalayarak hayvan barınağına götürmek istediği esnada köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı neticesinde kolundan yaralanan Sözer, yine de hayvanı bırakmayarak güvenli şekilde araca koydu. Sözer, Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, köpek ise hayvan barınağına götürüldü. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde işini özveriyle yapan personeli, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı tarafından ödüllendirildi.

"Canı pahasına sokak hayvanını muhafaza altına alıp barınağımıza getirdi"
Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Bu konuyla ilgili personelimiz, özveriyle hayvanın kendisine karşı saldırısını bertaraf ederek canı pahasına sokak hayvanını muhafaza altına alıp barınağımıza getirdi. Hayvanlarımız, sokaklarımızda serbestçe geziyorlar. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımızın da birçok şikayeti oluyor. Ama sokak hayvanlarımızın rehabilite edildikten sonra sokaklarda gezmesi ile ilgili bir mevzuat söz konusu. Yaptığı çalışmadan dolayı belediye personeli arkadaşımıza da ufak bir hediyemiz oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Köpeği tuttuğum gibi kolumdan ısırdı"
Halkın güvenliği ve sağlığı için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten belediye personeli Oktay Sözer ise "Olay günü ilçe mahallelerimizin birinden saldırgan köpek şikayeti aldık. Olay yerine gittik. Köpeği ilk başta severek almaya çalıştık. Tabii köpek bunu hissedince direkt hamle yapmaya geçti. Köpeği tuttuğum gibi kolumdan ısırdı. Isırmasına rağmen esnaf arkadaşlarımız, halkımız, vatandaşımız bırakmamı söylese de bırakmadım. Güzel bir mücadele göstererek köpeği aldık. Köpeğin sağlık durumu iyi, Allah’a şükür biz de iyiyiz çalışmaya devam ediyoruz. Öyle bir olay yaşanmasına rağmen herhangi bir izin almadan halkımızın sağlığı ve güvenliği için işimize devam ediyoruz. Görevimizin başındayız. Hediyesinden ve nazik düşüncesinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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