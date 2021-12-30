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Karasu’da bir yılda gerçekleşen 917 olayın yüzde 98’i aydınlatıldı Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı 2021 yılının asayiş bilançosunu açıkladı

İHA

Karasu’da bir yılda gerçekleşen 917 olayın yüzde 98’i aydınlatıldı Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı 2021 yılının asayiş bilançosunu açıkladı

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 34 mahalleyi kapsayan sorumluluk bölgesinde son bir yılda yaptığı çalışmalar neticesinde gerçekleşen 917 olayın yüzde 98’i aydınlatıldı.
Karasu Jandarma Komutanlığı 2021 yılında yaptığı çalışmaların bilançosunu yayımladı. Bu doğrultuda son bir yıl içerisinde jandarma ekipleri 34 mahalleyi kapsayan sorumluluk bölgesinde 410'u asayiş, biri terör, 67'si kaçakçılık ve organize suç, ikisi göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, 7'si bilişim suçu, 325'i kabahatler kanununa muhalefet ve 105'i takibi gerektiren toplam 917 olaya müdahale etti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yıl içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, 22 kilo 517 gram kubar esrar, bin 44 kök kenevir, 362 gram kenevir tohumu, 105 gram metamfetamin ve 863 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun uyarınca gerçekleştirilen faaliyetlerde ise son bir yılda, 21 tüfek, 16 tabanca ve bu silahlara ait bin 245 mermi ele geçirildi. Aile içi ve kadına karşı şiddet suçunun işlendiği olaylara müdahale eden ekipler, 121 kişi hakkında mahkeme tarafından önleyici ve koruyucu tedbir kararı alındı. Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesinde gerçekleşen 80 faili meçhul olaydan 74'ünün aydınlatıldığı çalışmalar neticesinde aranan 314 şüpheli yakalandı. Korona virüs salgını kapsamında jandarma ekiplerince sorumluluk bölgesi dahili olan yerlerde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan şahıslara yönelik toplam 715 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. İlçede meydana gelen 161 kazadan ikisi ölümlü, 96'sı yaralanmalı olarak kayıtlara geçerken, jandarma ekipleri 113 bin 909 araç kontrolü yaptı, 2 bin 316 araca 1 milyon 324 bin 871 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerince son bir yılda gerçekleştirilen toplam 9 bin 776 devriye faaliyetinde 67 adli işlem uygulandı.

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