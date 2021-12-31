Yılbaşında Sakarya’da bin 881 polis görev yapacak

Yılbaşında güvenliği ve huzuru sağlamak adına Sakarya’da bin 881 polis memuru görev yapacak.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında şehrin huzuru ve güvenliğini sağlamak için önlemler aldı. Bu doğrultuda yılbaşında ekipler, sorumluluk bölgeleri içinde 231 ekip ile bin 881 personelle şehrin huzuru ve güvenliği için görev alacak.

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