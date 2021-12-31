Yılbaşı gecesinde kutlama yapacak vatandaşlar bunlara dikkat

Yılbaşı gecesinde kutlama yapacak olan vatandaşların beslenme konusunda dikkat etmeleri gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Demircan, kızartma gibi gıdaların yerine haşlama ve fırında pişirme yöntemlerini tercih etmeleri gerektiğini aktardı.

2021’in sonu 2022’nin başı olan yılbaşı gecesinde kutlama yapacak olan vatandaşlara beslenmeleri konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özel Adatıp Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Tuğba Demircan Kılıç, kızartma gibi gıdaların yerine haşlama ve fırında pişirme yöntemlerini tercih etmeleri gerektiğini aktardı. Alkol tüketimine değinen Kılıç, yağ emilimini arttırdığı için alkol tüketenlerin yemekle birlikte içmeleri konusunda uyardı.

Özel Adatıp Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Tuğba Demircan Kılıç, “Bugün öğle yemeğinizde oldukça hafif bir öğün tercih ediniz. Gün içinde tükettiğiniz tüm gıdaların düşük enerji içermesine gayret edin. Akşam alkol alacak olanlar, gün içinde en az 68 bardak su tüketmeliler. Akşama doğru müsait olanların 3045 dakika kadar yürüyüş yapması metabolizmalarını hızlandıracaktır. Yılbaşı yemeğinden 12 saat kadar önce yoğurt, salata, meyve, çorba gibi hafif yiyecekler tüketilip açlık hissi azaltılabilir. Yılbaşı sofrasında kızartma, kavurma işlemleri yerine, haşlama, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Hindi ve tavuk etlerinin yağlı ve derili kısımları yenilmemelidir. Yüksek karbonhidrat içeren börek, pilav, dolma gibi seçeneklerden yalnızca bir tanesi tüketilmelidir. Posalı tahıllar tercih edilmelidir. Kızartılmış sebze mezeleri yerine közlenmiş ve yoğurtla karıştırılmış mezeleri tercih ediniz. Alkol tüketilecekseniz, kan şekerinde ani dalgalanmaya sebep olmaması için yemekle birlikte tercih edilmeli ve yanına fazla meze, kuruyemiş yenilmemelidir. Alkol yağın emilimini artırmaktadır. Hızlı tüketmek yerine, yudum yudum geceye yayarak tüketmeye özen gösterilmelidir. Kuruyemiş olarak leblebi ve aşırı yağlı olmayan yemişleri tercih etmeye çalışılıp, kuru meyvelerden oluşan küçük bir tabak yiyecek tüketebilirsiniz. Pasta olarak ise ev yapımı hafif pandispanyaları veya meyveli, sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Bu ilkelere uymanız ertesi günü daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır” dedi.

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