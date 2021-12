Tarihe yazılan isimler ve hikayeleri bu kitapta buluştu Sakarya’da ki 85 farklı türbenin hikayelerini konu alan ‘Sakarya Türbeleri’ kitabının tanıtımı yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve tarihi birikimine önemli bir eser daha kazandırdı. 85 farklı türbe ve tarihe yazılan isimlerin hikayelerini konu alan ‘Sakarya Türbeleri’ kitabının tanıtımı yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve sanatsal kimliğine değer katmak için her gün yeni bir proje hayata geçiriyor. Şehrin tarihi birikimine katkıda bulunmak için kütüphanesini genişleten Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, çok önemli bir eseri daha okuyucuya sundu. Yazarlar Prof. Dr. İsmail Güleç ve Hüseyin Tunca’nın kaleme aldığı “Sakarya Türbeleri” kitabının tanıtımı Adapazarı Ormanpark’ta gerçekleştirildi. Programa Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Vali Enver Salihoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, kitabın yazarları, aileleri, basın mensupları ve sanatseverler katıldı.



85 türbe bir çok önemli ismin hikayesi

166 sayfadan oluşan ve Sakarya’nın tarihi ile coğrafi güzelliklerinin anlatıldığı bölümle başlayan kitapta şehrin tüm ilçelerinde bulunan 85 farklı türbeyi anlatıyor. Bu türbelerde yer alan İslam alimleri ve Müslümanlık için ömrünü adayan mutasavvıfların hikayeleri de kitapta yer alıyor. Sakarya’nın kuruluşunda emeği geçen velilerin, şehrin kültürel temelini atan ariflerin bulunduğu kitap, vatandaşların belki de ilk kez duyacağı isimleri ve hayat serüvenlerini kapsıyor. Kitapta, Türkiye’nin bildiği Karaman Baba, Sakarya Baba, Veysel Karani, Üç Şehitler, Sarı Dede, Selman Dede, Karıncalı Dede, Üç İsimsiz Kahraman türbelerinin yanı sıra bilinmeyen birçok önemli ismin türbelerini konu alıyor.



‘Marka şehir’ hedefiyle çalışıyoruz

‘Marka Şehir’ olma hedefiyle, büyük bir gayretle çalıştıkları kültür şehri Sakarya’nın vizyonuna uygun projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Şehrimizin gelişimini sağlamak, doğaya zarar vermeden çevre dostu uygulama ve projelerle şehrimizin gelişimini devam ettirmek en büyük önceliğimizi oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne ürettiğimiz projeleri, hayata geçirdiğimiz çalışmaları hassasiyetle ele aldık. Projelerimizi ‘Marka Şehir’ olma hedefi doğrultusunda ele alıyor, bu vizyona uygun olarak hayata geçiriyoruz. Şehrimizin sosyal yaşamına dair projelerimize pandemi nedeniyle bir süre ara vermiştik. Şimdi ise kaldığı yerden kültür ve sanat dolu günlere devam ediyoruz. Anadolu İrfanı ile ilmek ilmek işlenmiş; İstanbul’un ve Osmanlı İmparatorluğunun saray kültürüyle yoğrulmuş; çağlara ve mekânlara meydan okumuş bir şehirde yaşıyoruz” dedi.



Sakarya’nın kavuştuğu medeniyeti kuranlara vefa borcumuzdu

Başkan Yüce, bu kitabı Sakarya’nın kavuştuğu medeniyet için çalışan şahsiyetlere karşı borçlarını ödemek için hazırladıklarını belirterek, “Sokaklarımızda, caddelerimizde, evlerimizde gölgelerine sığındığımız; şehrimize sahip çıkan ulu çınarlarımız, Orta Asya’da doğup dünyaya yayılan o arifler kültürünün bugünkü temsilcileridir. Dünyanın dört bir yanından gelen ve şehrimizin manevi iklimine pek çok katkılar sunan büyük şahsiyetlerin gölgesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin kültür hayatına yeni bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünlerimizi; diğerkâmlıkla içinde yaşadığı toplum, iman ettiği din ve hayalini kurduğu medeniyet için gündüz gece demeden çalışan abidevi şahsiyetlere borçluyuz. Bizler de bu borcumuzu ödemek için Sakarya’mızın manevi şahsiyetlerinin ebedi istirahatgahlarının yerlerinin bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılması için ‘Sakarya’nın Türbeleri’ isimli kitabı yayınladık. Kitabın yayınlanmasında emeği geçen başta İsmail Güleç ve Hüseyin Tunca hocalarımız olmak üzere her birine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



Türbelerin güzelleştirildiğini gördüm

Kitabın yazarı Prof. Dr. İsmail Güleç ise, “Kitabın vücut bulmasına vesilen olan başta Başkanımız Ekrem Yüce ve ekibine ediyorum. Her kitabın bir öyküsü olduğu gibi Sakarya Türbeleri kitabının da bir öyküsü var. 11 yıldır Sakarya’da ikamet ediyorum. Daha önce Kıbrıs’ın Manevi Mimarları ve Manevi Atlasları isimli kitaplar hazırlamıştık. Sakarya’ya da vefa borcum olduğunu düşünerek bu şehirdeki türbeleri yazalım ve vefa borcumuzu bir şekilde ödemiş oluruz diye düşündüm. Büyükşehir Belediyesi de hiçbir kusur bulamayacağımız şekilde bastı. Kitabı yayınladıkları için teşekkür ediyorum. Türbeleri gezerken Büyükşehir Belediyesi’nin muhtelif zamanlarda oraları restore ettiğini ve güzelleştirdiğini gördüm. En son Karacaahmet Türbesi aslına uygun bir şekilde restore edildi. Elimizden geldiğince iyi bir eser ortaya çıkarmaya çalıştık. Kusurlarımızın hoş görülmesini diliyorum” şeklinde konuştu.



Kitap ilk kez okuyucuya sunuldu

Başkan Yüce, eseri büyük emeklerle kaleme alan yazarlar İsmail Güleç, Hüseyin Tunca’ya, yayın kurulunda görev alan ile emeği geçen diğer isimlere teşekkür etti. Tanıtımı yapılan kitap, törene katılan vatandaşlara ve basın mensuplarına hediye edildi. Eser, tanıtıma çıktığı ilk günden büyük ilgi gördü. Vatandaşların yayımlanan kitabı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’ndan temin edebileceği belirtildi.

