Yeni yıla 43 milyon liralık yatırımın temelini atarak girdi Akyazı Belediye Başkanı Soykan, işçilerle temel attı

– Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede yapımı devam eden 43 milyon liralık yatırım olan Akyazı Spor Kompleksi inşaatında işçilerle birlikte yeni yıla temel atarak girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Genel Müdürlüğünden alınan desteklerle yatırımına başlanan bin kişilik kapasitede olan ve içerisinde kapalı spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra birçok tesisin bulunacağı ve maliyetinin 43 milyon lira olduğu ‘Akyazı Spor Kompleksi’ projesinin temel atma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçeye kazandırılacak olan büyük projenin tamamlanması için ekipler gece gündüz çalışırken işlemleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, işçileri yeni yılda yalnız bırakmadı.

İşçilerle yeni yıla inşaat alanında çalışarak giren Soykan, saatler 00.00’ı gösterdiğinde işçilerin yeni yılını kutladı. Geç saatlere kadar çalışan işçilere emeklerinden için teşekkür eden Başkan Soykan, “Yeni yıla Akyazı Spor Kompleksi Projemizin Spor Salonu bölümünün temelini atarak girmiş olduk. Sabah beşten gecenin bu saatine kadar 2 bin 100 metreküp beton dökmüş olduk. Dolayısı projemizin en ağır beton işini de bitirmiş olduk. Elinize emeğinize sağlık. Yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. İnşallah yeni yıl ilçemiz için, ülkemiz için ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.