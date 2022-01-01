Jandarmadan baklavalı yeni yıl kutlaması

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri uygulama noktasında vatandaşların yeni yılını baklava ikram ederek, kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi Karasu-Akçakoca yolunun Küçükboğaz mevkisinde uygulama yaptı. Ekipler, denetim yapmak için durdurdukları araç sürücüleri ile yolculara baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı. Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-01-01 13:18:12



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