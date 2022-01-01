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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan baklavalı yeni yıl kutlaması

DHA

Jandarmadan baklavalı yeni yıl kutlaması


Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri uygulama noktasında vatandaşların yeni yılını baklava ikram ederek, kutladı. 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi Karasu-Akçakoca yolunun Küçükboğaz mevkisinde uygulama yaptı. Ekipler, denetim yapmak için durdurdukları araç sürücüleri ile yolculara baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı. Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2022-01-01 13:18:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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