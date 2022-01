Adapazarı’nda seçim taahhütleri arasında yer alan projeler hayata geçiriliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi ve Dernekkırı Millet Evi projelerini yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar için Başkan Işıksu’yu tebrik eden Yavuz, “Sosyal hayata dair önemli kazanımlara vesile olacak her çalışmanın destekçisiyiz” derken Yavuz’a teşekkür eden Işıksu, proje açılışlarının 2022 yılı içerisinde yapılacağını söyledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun seçim taahhütleri arasında yer alan Bölgesel Sergi Sosyal Tesis ve Pazar Alanları Projeleri kapsamında hayata geçirilen ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi ile Millet Evleri projeleri kapsamında Dernekkırı’nda inşa edilen Millet Evi çalışmalarında sona yaklaşılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, projeleri yerinde inceledi ve Başkan Mutlu Işıksu’dan bilgi aldı.

ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi inşaatının hızla devam ettiğini belirten Başkan Mutlu Işıksu, “Proje kapsamında nitelikli bir kapalı Pazar alanı, düğün salonu, etkinlik salonu, taziye evi ve bebek bakım odası yer alıyor. Güneşler’imize, bölgenin sosyal yaşamına önemli katkı sunacak çalışmamızın açılışını 2022 yılında yapmak istiyoruz” dedi. Dernekkırı Millet Evi çalışmalarında da sona yaklaşıldığını vurgulayan Başkan Işıksu, “Sosyal hayata dair her şey sloganı ile hayata geçirdiğimiz Millet Evleri projelerimiz kapsamında Dernekkırı bölgemizin ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli bir çalışmayı tamamlıyoruz. Düğün salonu, etkinlik salonu, mini sinema salonu ve dersliklerimiz anlık uygulama yapılacak şekilde düzenlendi. Milli Eğitim, Tarım, Gençlik Spor Müdürlükleri ve İl Müftülüğü ile ortaklaşa eğitimler vermek, kadın, çocuk, genç, ihtiyar, özel gereksinime ihtiyaç duyan hemşehrilerimiz başta olmak üzere herkese hitap edecek şekilde Dernekkırı Bölgesine özel sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak istiyoruz. Bu projemizin de açılışını inşallah 2022’de yapacağız” diye konuştu.

ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi ve Dernekkırı Millet Evi projelerini çok beğendiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Başkan Mutlu Işıksu’yu tebrik etti. Yavuz, “Güneşler’imizin böylesi kapsamlı bir projeye ihtiyacı vardı. Pazar alanlarının niteliğinin artırılması çok önemli. Dernekkırı’mızın ihtiyacına cevap verecek ve hemşehrilerimizin beğenisini kazanacak Dernekkırı Millet Evi çalışmasını da çok beğendim. Sosyal hayata dair önemli kazanımlara vesile olacak her çalışmanın destekçisiyiz. Mutlu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten Başkan Işıksu, “Kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a şükranlarımızı sunuyoruz. Her çalışmamıza olduğu gibi ADA PAZAR Güneşler Yerleşkesi ve Dernekkırı Millet Evimize de çok özel katkıları var. İnşallah kendilerinin de destekleriyle 3 bin 500 metrekare arazi üzerinde 5 bin 200 metrekare kullanım alanına sahip ADA PAZAR Güneşler Yerleşkesi ve 4 bin 450 metrekare arazi üzerinde 900 metrekare bina alanı ve 3 bin 550 metrekare bahçe alanına sahip Dernekkırı Millet Evi projelerimizi 2022 yılında açacağız” ifadelerini kullandı.

