Serdivan’da haftasonu asfalt mesaisi

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışmalarının ardından asfalt programında yer alan cadde ve sokaklarda asfalt öncesi hazırlık ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından, Bahçelievler Mahallesi’nde Sezer, 704, 703, Köprülü, Sokullu, Aytaç, Sinan, 702, 701 Sokaklar ve Anafartalar Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı. Söz konusu sokakların modernize edilerek yaya ve araç trafiğine uygun hale getirileceği belirtildi.

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