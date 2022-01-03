Sakarya'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´da, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan İsa Kara, yaşamını yitirdi. Silahı ateşleyen A.Ç. dahil 5 kişi, gözaltına alındı.
Olay, gece Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Burada başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., tabancasını ateşleyerek İsa Kara´yı vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Kara´yı ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen İsa Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise A.Ç., E.Ç., B.Ç., S.Ç. ve O.Ç.´yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karapürçek İsa ÇİÇEK
2022-01-03 10:41:31
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